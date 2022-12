Accensione dell’albero e festa in piazza De Ferrari: a Genova oggi inizia il Natale

Aggiornamento ore 12.45 – ANTICIPATA ALLE 17.20 L’ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE IN PIAZZA DE FERRARI

È anticipata alle 17.20 l’accensione del grande Albero di Natale in Piazza De Ferrari a Genova, nell’ambito dell’evento “Liguria, feste di luce” organizzato da Regione Liguria per celebrare il giorno dell’Immacolata.

Dalle 16.45 cori Gospel, artisti di strada, acrobati sui trampoli, elfi e fate, degustazioni di dolci tipici, animazioni per i bambini con l’accensione della speciale illuminazione led sul palazzo della Regione.

Alle 17.20 l’accensione dell’albero di Natale con la festa che proseguirà fino alle 19 e oltre.

Genova. Con l’arrivo dell’8 dicembre si apre ufficialmente il periodo di Natale, e come di consueto anche per Genova inizia il lungo conto alla rovescia per le festività più attese dell’anno. Come tradizione vuole oggi saranno accese le luminarie natalizie in piazza De Ferrari con al centro il grande albero di Natale, la cui preparazione sarà ultimata in queste ore.

La giornata di festeggiamenti inizia alle 17, quando, sempre a De Ferrari, il coro gospel dell’Amazing Grace Gospel Choir si esibirà per tutti i presenti, insieme ad altri artisti di strada, acrobati, elfi e fate di Natale e animazione per i più piccoli. Alle 18 il momento dell’accensione dell’albero, con la festa che poi proseguirà tra degustazioni e musica fino alle 19,30.

Ma il pomeriggio sarà intenso: alle 18.30 nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale si terrà la cerimonia di consegna, da parte del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, della Croce di San Giorgio al cantautore Gino Paoli: si tratta dell’onorificenza istituita dalla Regione a favore di cittadini italiani o stranieri che si siano distinti per particolari meriti di valore culturale, sociale o morale.

La tradizione del Natale, però, non è solo alberi, luci e feste: nell’atrio del Palazzo della Regione ne è stato allestito uno che sarà inaugurato questo pomeriggio alle 16 dal presidente Toti, dal sindaco Bucci e dall’arcivescovo della città Marco Tasca. Il presepe proviene dalla collezione della chiesa di San Bartolomeo di Staglieno ed è composto da statuine che sono attribuite allo scultore genovese settecentesco Pasquale Navone, erede della scuola di Anton Maria Maragliano, uno dei grandi nomi del barocco genovese. Il presepe sarà visibile anche dall’esterno del palazzo regionale, così chiunque potrà goderne anche solo passeggiando all’esterno dell’edificio di piazza De Ferrari.