Accendiamo l’albero, Agenzia per la famiglia festeggia con Unicef e Nati per leggere

Genova.L’albero di Natale di Agenzia per la famiglia sarà accesso alle ore 10 di mercoledì 14 dicembre presso i locali di Agenzia in via Garibaldi 9, con la partecipazione degli asili nido Yo Yo e Vico Rosa.

“Accendiamo l’albero” sarà una festa di accoglienza per i bambini e le loro famiglie, in collaborazione con Unicef Liguria e Nati per leggere Liguria, un’occasione anche per inaugurare il presidio Nati per leggere di Agenzia per la Famiglia.

«Sarà una giornata molto importante quella di domani, mercoledì 14 dicembre – spiega l’assessore alla Famiglia Lorenza Rosso – perché finalmente inaugureremo il presidio Nati per leggere di Agenzia per la Famiglia e lo faremo in maniera gioiosa: accedendo le luci del nostro albero di Natale insieme ai bambini e ai genitori dei nidi. Un’occasione che condividiamo anche con Unicef, da sempre in prima linea per la difesa e la tutela dei bambini di ogni parte del mondo e con la quale siamo orgogliosi di collaborare, perché i bambini sono davvero il bene più prezioso che abbiamo».