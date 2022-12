Accademia di perfezionamento del Carlo Felice, cantanti protagonisti in Don Pasquale e Rita

Genova. Saranno due i titoli operistici che vedranno protagonisti i cantanti dell’Accademia di alto perfezionamento e inserimento professionale diretta da Francesco Meli nell’ambito della stagione dell’opera Carlo Felice Genova 2022-2023. Al già annunciato Don Pasquale, che sarà rappresentato da martedì 6 giugno nell’allestimento della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per la regia di Andrea Bernard e la direzione di Francesco Ivan Ciampa, si aggiunge infatti un altro titolo di Gaetano Donizetti, Rita, opéra-comique in un atto che andrà in scena all’Auditorium del Teatro a partire dal 18 maggio.

“Siamo arrivati alla terza edizione dell’Accademia di alto perfezionamento del Teatro Carlo Felice – ci racconta Francesco Meli – e voglio confermare la mia soddisfazione e la mia felicità per il prosieguo di questo progetto che ci permette di lavorare con giovani cantanti di talento. L’accademia è un momento importante di formazione e crescita per i musicisti delle nuove generazioni: una realtà unica in Italia, dove lo studio del canto e l’approfondimento dello spartito sono fondamentali, ma anche un luogo dove l’allievo può dedicarsi a 360 gradi alla sua crescita artistica. Quest’anno siamo riusciti a mettere in programma due opere, Don Pasquale e Rita, entrambe di Donizetti, così da dare una continuità didattica al percorso accademico. Un grazie al teatro e a tutti quelli che, con grandi sforzi personali, hanno dato la possibilità all’accademia di esistere e di progredire”.

Quest’anno saranno selezionati 8 giovani cantanti ai quali sarà offerta la possibilità di consolidare e perfezionare, sotto la guida di artisti di livello internazionale, i diversi aspetti vocali, musicali e teatrali che caratterizzano il moderno cantante d’opera.

I termini per la domanda di ammissione sono stati prorogati al 17 dicembre 2022: il modulo per la domanda di ammissione è scaricabile a questo link e dovrà essere debitamente compilato e spedito all’indirizzo accademia@carlofelice.it.