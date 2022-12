A Recco apre l’ufficio postale di Babbo Natale in via Ippolito d’Aste

Recco. Quest’anno la Pro Loco ha messo a disposizione i propri spazi per permettere agli aiutanti di Babbo Natale di allestire l’ufficio postale.

Un luogo particolare, dove i bambini sono invitati spedire le loro letterine con richieste e desideri. I piccoli cittadini di Recco da domani potranno recarsi in via Ippolito d’Aste, imbucare i bigliettini nella cassetta della posta dedicata e aspettare il 23 dicembre, quando nell’ufficio di Recco, direttamente dalla Lapponia, Babbo Natale arriverà per ritirare personalmente le lettere a lui indirizzate e incontrare i bambini.

“Siamo pronti a dare il via alla favola del Natale – afferma il sindaco Carlo Gandolfo – la festa più magica per i bambini, con un cartellone denso di impegni dedicati ai più piccoli, grazie anche alla collaborazione di Pro Loco, Civ e Ascom, per vivere momenti di spensieratezza e magia”.