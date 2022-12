A Rapallo torna il ‘Villaggio di Babbo Natale al Mare’ al parco Canessa

Rapallo. Un intero mese dedicato ai più piccoli. Dall’8 dicembre all’ 8 gennaio Rapallo si trasforma nuovamente nel “Villaggio di Babbo Natale al Mare” a Parco Canessa.

In compagnia di tanti personaggi, i bambini potranno partecipare a laboratori creativi, musicali, teatrali, o ancora assisteranno alle proiezioni dei più bei film e alla messa in scena di spettacoli dedicati al mondo dei ragazzi.

Ogni tanto i personaggi invaderanno le vie del centro storico: non mancheranno momenti musicali e giochi di luci con sorprese mozzafiato.

A farci immergere completamente nell’atmosfera natalizia ci aiuterà l’amato Castello Parlante, ormai ben noto e apprezzato dai residenti e dai tanti turisti che scelgono Rapallo per trascorrere le loro vacanze.

Quest’ inverno il parco Canessa e i caruggi saranno di nuovo luoghi da vivere avvolti dall’atmosfera magica e fatata del Natale. Rapallo è anche la Città del Verde e dei Parchi, spazi pubblici di cui il Comune ha cura, e che desidera far vivere alla cittadinanza e a chi soggiornerà in Città durante le festività. Non mancheranno le luminarie per le vie cittadine e gli alberi addobbati a festa.

“Rapallo, Villaggio di Babbo Natale al Mare al Parco Canessa” è un evento organizzato dal Comune , inserito nella serie di iniziative turistiche di “Hello Rapallo” e in particolare “Rapallo for Kids”.

Il calendario completo degli eventi verrà presentato nel corso di una conferenza stampa itinerante in programma per il 5 Dicembre alle ore 11:00 circa, e reso noto alla cittadinanza.

“La maniglia del mio ufficio a portata di bambino è stata uno dei primi gesti simbolici per ricordare che Rapallo vuole essere una città a misura dei più piccoli. La casa al mare di Babbo Natale è sempre stata un enorme successo, seguita, viste le mutate esigenze, dell’allestimento natalizio nei parchi, anche questi straordinariamente apprezzati” dichiara il sindaco Carlo Bagnasco.

E continua: “Il periodo delle feste è diventato sempre più interattivo per i nostri ragazzi , un momento in cui possono sperimentare la loro creatività uscendo di casa, e l’utilizzo dei parchi, tutti coinvolti da un profondo restyling è stato un altro punto vincente della nostra amministrazione. Ma non ci fermiamo qui, altri giochi e altri lavori interesseranno nei prossimi mesi Parco Biancaneve, Parco delle Fontanine , Parco Canessa , Parco De Marino, le aree di Via Bosena, e Parco Cuneo detto Cirillo”.

“I bambini hanno bisogno di sognare, e quale posto più idoneo dei parchi vestiti a festa , già di per sé luoghi in cui i più piccini si sentono a casa – conclude l’assessore al turismo Elisabetta Lai – Anche noi grandi torneremo un po’ bambini in questo villaggio incantato a cielo aperto in cui si trasformerà la nostra bellissima Città, vi aspettiamo a Rapallo per respirare, in ogni angolo, la magia del Natale “.