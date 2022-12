A Natale torna la solidarietà con Giocattoli senza frontiere: ecco quando e dove portare libri e giochi per i più piccoli

Genova. Giocattoli, libri, peluche, giochi da tavolo per strappare un sorriso ai bambini le cui famiglie a causa delle difficoltà economiche non sono in grado di acquistare i regali di Natale. E’ con questo obiettivo che anche quest’anno a Genova torna Giocattoli senza Frontiere, l’iniziativa di Genova solidale e dei Circoli operai per aiutare chi è in difficoltà.

“Sono sempre di più le famiglie che vengono al circolo e ci chiedono un aiuto – spiega Lucia Piccolo del circolo operaio di Sampierdarena – e a cui spesso forniamo pacchi alimentari e talvolta vestiti. Ora che è Natale abbiamo rilanciato un’iniziativa che lo scorso anno ha avuto un grande successo con migliaia di giocattoli raccolti. Chiediamo solo che i giochi siano in buone condizioni e noi ci occupiamo delle sanificazione”.

I giocattoli vengono raccolti nei circoli operai e nei punti di appoggio come circoli Arci o Anpi fino all’11 dicembre e poi verranno distribuiti in alcune iniziative nelle piazze nei giorni precedenti il Natale: il 17, il 18 e il 24 dicembre.

L’anno scorso 2500 giochi erano stati distribuiti nelle piazze e altre centinaia spiediti ad associazioni benefiche.

I luoghi e le date per la raccolta solo diverse: per esempio il 7 dicembre si possono portare al pomeriggio all’Anpi a Coronata di Cornigliano o l’8 dicembre per tutto il giorno in via Sestri in piazza Rosolino Pilo o, ancora, sabato 10 dicembre

Ma la cosa più semplice per chi vuole donare è quella di chiamare i circoli operai della zona per informarsi sui punti di raccolta o per mettersi s’accordo sulla consegna diretta

Ecco alcuni numeri per contattare il circolo operaio più vicino:

per il centro e il centro storico: 0105292568

per il ponente: 0106044205

per Sampiedarena e Valpolcevera: 0104699173

per la Val Bisagno: 010505400

Borgoratti: 0105221536