‘A Natale regala un diritto’, Liguria Rainbow scende in piazza per “l’autodeterminazione”

Genova. Appuntamento sabato 17 dicembre dalle ore 17.30 alle ore 18.30 in Largo Eros Lanfranco. L’evento è organizzato da Coordinamento Liguria Rainbow, Edusex e Giardini Luzzati – Spazio Comune, Giardini Luzzati – Spazio Comune e Edusex.

“Pro Vita & Famiglia si è schierata contro l’identità alias, diffidando le scuole che hanno adottato il protocollo.

Nel nuovo comitato di bioetica nominato dal governo prevalgono soggetti che si sono già espressi in passato CONTRO eutanasia, aborto, diritti delle donne e delle persone LGBTQIA+. Il nuovo governo e le sue alleanze hanno sete di rivincita e attaccano la nostra libertà dentro e fuori dall’Italia. Continuano, infatti, a mantenere relazioni politiche con Paesi che reprimono con violenza chi resiste, come in Polonia, Ungheria, Turchia e Iran. Il diritto all’autodeterminazione dei corpi, delle vite e delle identità di tutt* è in pericolo” spiega il Coordinamento Liguria Pride.

Prosegue: “Sabato 17 dicembre ci incontreremo a Genova sotto l’albero di Natale di Largo Eros Lanfranco (in cima a via Roma) per condividere insieme i nostri pacchi regalo speciali: su ognuno ci sarà scritto un diritto che temiamo di perdere o che non ci è ancora mai stato garantito dallo Stato. Li porteremo simbolicamente in dono alla città, lasciandoli sotto l’albero di Natale, e ascolteremo testimonianze da parte di student*, cittadin*, associazioni. A seguire aperitivo natalizio ai Giardini Luzzati. Vogliamo il diritto all’identità alias, il diritto alla tutela delle persone LGBTQIA+, il diritto all’aborto libero, sicuro e gratuito, il diritto a esprimere liberamente la nostra autodeterminazione”.

“Partecipare è facile: puoi portare con te un pacco regalo e scriverci sopra il diritto che nella tua vita senti più minacciato. Se vuoi prepararne uno insieme a noi, vieni a trovarci! Ci incontreremo venerdì 16 al Rainbow LAB – la casa del Liguria Pride (vico Gibello, 17R), ore 17 per un momento di confronto, condivisione e creazione di ogni pacco. Non preoccuparti, non deve contenere nient’altro che il tuo diritto” conclude Liguria Pride.