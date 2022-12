A Genova torna la Camminata dei Babbi Natale a favore del Gaslini

Genova. Torna la Camminata dei Babbi Natale a favore dell’Ospedale Gaslini, giunta quest’anno alla sesta edizione. L’evento di beneficenza, promosso da MyTrekking e con il Patrocinio del Comune di Genova, è aperto e adatto a tutti. L’appuntamento è per domenica 18 dicembre, ore 10.30 in Piazza De Ferrari. Per ogni iscrizione 5,00 euro andranno in donazione al Gaslini, al reparto di Trapianto di midollo osseo.

My Trekking sulla propria pagina Facebook spiega che “l’abito di Babbo Natale se non lo hai te lo diamo noi! Si balla, si cammina e ci si diverte! Ci sarà il DJ, l’insegnante di ballo, la Banda Musicale! La finalità è una bella donazione al Gaslini”.

Partecipazione e iscrizione

Partecipazione

– 15,00 Euro: quota comprensiva del costume di Babbo Natale che resterà a voi (taglia unica adulto uomo/donna), pettorale, regali degli sponsor e donazione al Gaslini di 5,00 euro!

– 10,00 Euro: (se avete già un vostro abito di Babbo Natale) per pettorale, regali degli sponsor e donazione al Gaslini di 5,00 euro!

Bambini fino a 5 anni compresi: iscrizione gratuita (con abito proprio)

Iscrizione

Puoi iscriverti in 2 modi:

1) Online

2) Di persona presso la sede My Trekking

1) ONLINE

Clikka su questo link

https://forms.gle/MGiG86NfUFDeee2u7

Compila il modulo di iscrizione ed effettua il pagamento in uno dei modi che troverai indicato nel modulo

2) DI PERSONA PRESSO LA SEDE MY TREKKING A GENOVA, PIAZZA PICCAPIETRA 85

– Da lunedì 12 dicembre a sabato 19 dicembre: orario continuato dalle 10 alle 19 orario

– Domenica 18 dicembre dalle 9 alle 10

Sarà possibile iscriversi compilando un modulo cartaceo con i dati del partecipante e pagando in contanti o con carte (con carte occorrerà aggiungere il 2,5% di commissioni di Sumup) ritirando immediatamente il kit di partecipazione

RITIRO ABITO E PETTORALE PER CHI SI E’ ISCRITTO ON LINE:

Da lunedì 12 a sabato 17 dicembre presso la Sede My Trekking con il seguente orario: dalle 10.00 alle 19.00 continuato

Domenica 18 dicembre dalle 9 alle 10



Programma

Domenica 18 dicembre 2022

ore 09.00 apertura Sede My Trekking – Piazza Piccapietra 85 per ultime iscrizioni e ritiro abiti

ore 10.30 appuntamento per tutti i partecipanti in Piazza De Ferrari

ore 10.30 – 11.00: warm up (si balla!) con Amelia del Caribe Academy

ore 11.00 inizio Camminata per le vie del centro con La Banda musicale di Sampierdarena al seguito (2,5 km molto semplici)

ore 12.30 ritorno in Piazza de Ferrari e ballo sotto il palco

ore 13.00 fine evento

ore 13.00 – 14.00 per chi desidera continuare a far festa: tutti al Mercatino di San Nicola in Piazza Piccapietra!

Regolamento

L’evento si tiene con il Patrocinio del Comune di Genova e con l’autorizzazione dell’Istituto Gaslini all’utilizzo del nome. Si svolge interamente in ambito urbano e non è competitivo. Ognuno percorrerà il percorso al ritmo dei propri passi.

I partecipanti iscrivendosi dichiarano di godere di buona salute in armonia con le disposizioni di legge come da DM 28.2.83 relativo alla tutela sanitaria per l’attività non agonistica. I partecipanti con l’iscrizione manlevano My Trekking ed i rispettivi rappresentanti, dirigenti, funzionari e dipendenti circa l’idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione e da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati, di ogni tipo, conosciute o sconosciute derivanti dalla sua partecipazione all’evento.

Il partecipante autorizza espressamente My Trekking ad utilizzare gratuitamente le immagini che ritraggono la propria persona, fisse o in movimento, prese in conseguenza della partecipazione all’evento. Tale autorizzazione è da intendersi per tempo indeterminato e senza limiti territoriali.

Gli organizzatori potranno modificare il programma e gli orari per la migliore organizzazione dell’evento o per cause di forza maggiore. Eventuali modifiche saranno comunicate su Facebook e/o sull’APP My Trekking.

La quota non è in alcun modo rimborsabile per qualsiasi motivo e/o ragione ma il costume di Babbo Natale ed il kit di partecipazione potrà comunque essere ritirato

Privacy: con la richiesta di iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30.6.32003 n. 196/03 (Privacy). La partecipazione all’evento comporta da parte di My Trekking l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e alla loro utilizzazione per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione e per l’invio di informazioni relative alle attività svolte dall’Associazione My Trekking.