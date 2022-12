A Genova arriva la regina della techno Charlotte De Witte e per il concerto cambia anche il traffico

Genova. Brava, bella e osannata. Charlotte De Witte è un nome che non sarà noto ai più eppure è considerata la regina della musica techno, iper presente su migliaia di stories pubblicate sui social network e al primo posto delle ultime due edizioni della classifica “Alternative Top 100 DJs” di DJ Mag.

De Witte, 30 anni, nata a Ghent, in Belgio, dj e producer, è ospite della nuova one-night di First, realtà che da anni porta a Genova nomi blasonati del mondo dance ed elettronico (in passato ha organizzato date con artisti come Richie Hawtin e Chris Liebing).

L’appuntamento è per questo sabato 17 dicembre al Palafiumara di Sampierdarena ma il concerto è sold out già da tempo.

Visto il grande afflusso di persone attese al palazzetto, da Genova e da fuori città, la polizia locale ha stabilito alcune modifiche alla circolazione per aumentare la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale nei momenti di accesso e deflusso del pubblico.

Quindi dalle 21 di sabato 17 alle 6 di domenica 18 dicembre in via alla Fiumara, nel tratto compreso tra il palo della Pubblica Illuminazione n. D15 e la Rotonda Donne di Teheran e nei sottopassi ferroviari compresi nella tratta di cui sopra è istituito il divieto di circolazione veicolare. Contestualmente nel primo sottopasso da ponente è istituito il senso unico di marcia da mare verso monte.