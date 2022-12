A Capodanno metro aperta (e gratuita) tutta la notte, ma la stazione De Ferrari sarà chiusa

Genova. Nella notte di Capodanno la metropolitana di Genova rimarrà aperta tutta la notte e sarà gratis dalle 22.00 alle 7.00, ma la stazione De Ferrari rimarrà chiusa per evitare problemi di sovraffollamento. Sono alcune delle misure ufficializzate oggi da Amt e Comune in vista dei festeggiamenti di fine anno, a margine della presentazione della nuova presidente dell’azienda di trasporto pubblico, Ilaria Gavuglio.

Nelle notti del 29 dicembre e 30 dicembre il servizio sarà potenziato per le serate del Tricapodanno al Porto Antico. Il servizio delle linee 1 (Caricamento-Voltri), 9 (Caricamento-Pontedecimo) e 13 (San Giorgio-Prato) sarà potenziato e prolungato fino alle 2.30. I capolinea rimarranno in piazza Caricamento e via Turati, ma in caso di sovraffollamento potranno essere spostati in via Gramsci e piazza Cavour. Sarà inoltre prolungato fino alle 2.30 il servizio della metropolitana (che rimarrà a pagamento dopo le 22.00).

Nella notte di San Silvestro il centro della festa sarà piazza De Ferrari col “concertone” in diretta su Canale 5. La metropolitana sarà aperta senza interruzioni per tutta la notte e sarà gratuita dalle 22.00 fino alle 7.00 del 1° gennaio. Saranno istituiti servizi bus speciali che collegheranno via Ceccardi alle principali direttrici cittadine (Levante, Ponente, Valbisagno e Valpolcevera) con corse fino alle 4.00. Saranno potenziate le linee serali 603, 604, 640, 656 e 680. Eccezionalmente l’ascensore di Castelletto Levante rimarrà aperto fino alle 2.30.

Ma attenzione: per ragioni di sicurezza la stazione della metropolitana a De Ferrari rimarrà chiusa dalle 18.00 fino all’1.30. La sotterranea farà comunque servizio per tutta la tratta da Brin a Brignole saltando la fermata.