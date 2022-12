60 volatili del valore di 500 euro ciascuno detenuti illegalmente, sei denunciati a Genova

Genova. Sei persone denunciate e 60 uccelli, vivi, sequestrati perché detenuti irregolarmente. E’ il bilancio di un’operazione consistita in decine di controlli da parte dei carabinieri del nucleo Cites di Genova.

Gli accertamenti sono stati svolti in collaborazione con veterinari e ornitologi accreditati dall’Ispra e hanno interessato prevalentemente detentori di avifauna autorizzati dalla Regione Liguria. L’operazione si chiama “L’anello mancante”, un nome scelto in riferimento all’anello inamovibile che, con valenza di sigillo di stato, dovrebbe essere posto a una delle zampe dell’animale per tutta la vita insieme alla documentazione prevista per legge.

“Il numero di uccelli rinvenuti – spiegano i carabinieri Cites di Genova – evidenzia un business illecito di particolare rilievo, considerato che il valore di mercato di un esemplare da richiamo può raggiungere anche 500 euro”.

I volatili vengono cacciati con tecniche illegali e altamente dannose, poi vengono dotati di anelli falsificati per eludere i controlli o raggirare gli acquirenti finali.

In tali casi tra i reati ipotizzabili vi sono, oltre alla frode in commercio, la contraffazione e l’uso abusivo di sigilli, la ricettazione, il maltrattamento animali. “Alcuni esemplari presentavano lesioni traumatiche agli arti dovute alla manipolazione finalizzata all’inanellamento”, hanno spiegato i carabinieri.