Volpi, colombi, tartarughe e gabbiani: decine di animali selvatici rinchiusi in due appartamenti a Lavagna: maxi sequestro dei carabinieri forestali

Genova. Un maxi sequestro da parte dei carabinieri forestali e il Cras di Campomorone rischia il tutto esaurito. E’ successo nei giorni scorsi dopo il maxi sequestro avvenuto a Lavagna di 30 animali selvatici illegalmente detenuti da una piccola associazione. Per portarli a Campomorone, unico centro in tutta la Liguria autorizzato ad accogliere la fauna selvatica ferita o sequestrata, sono stati necessari diversi viaggi.

Gli animali erano tenuti in due appartamenti di un’insospettabile palazzina nel centro di Lavagna. Dentro un piccolo zoo con 59 Gabbiani reali, 2 Volpi, 1 Capriolo

4 Tortore dal collare, 14 Colombi, 1 Gheppio, 1 Falco pellegrino e 30 tartarughe palustri americane appartenenti al genere Trachemys, specie esotica e alloctona non rilasciabile in natura.

Gli animali erano tenuti in condizioni a dir poco incompatibili con la vita e il benessere animale, “gli appartamenti erano fatiscenti e le condizioni di sporcizia, incuria e degrado andavano ben al di là di ogni immaginazione – spiega l’Enpa – la perquisizione è stata eseguita proprio a causa di odori “stomachevoli e nauseabondi” provenienti dagli appartamenti in questione, odori ormai persistenti sui pianerottoli.

Al Cras ora gli animali saranno visitati e rimessi per quanto possibile in sesto: verranno lavati, ripuliti e sfamati, infine riabilitati per permettere loro di tornare in libertà. “Inutile dire che un tale carico di animali – dicono i volontari – che hanno fatto ingresso tutti assieme al nostro centro da un giorno all’altro, stanno davvero mettendo a dura prova la capacità della struttura. Non solo per una questione di spazio, ma anche di lavoro e di costi: i volontari stanno facendo letteralmente gli straordinari per assistere tutti questi animali e occuparsi di loro, che vanno ad aggiungersi a tutti quelli che già avevamo precedentemente in degenza (un’altra settantina di selvatici). Senza considerare le spese per mantenerli, cresciute drasticamente da un momento all’altro”.

I volontari chiedono dunque l’aiuto di tutti “per recapitare al CRAS cibo per animali di ogni tipo: per avere un’idea, potete chiamarci allo 0107212178 e chiederci cosa serve. Inoltre, questo potrebbe essere un buon momento per entrare nel team dei volontari e darci una mano ancor più concretamente”.