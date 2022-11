Volley, il Cus fa suo il derby con lo Zephyr Valdimagra: la gara è combattuta, finisce 3 a 2

Genova. Derby ligure al cardiopalma quello disputato dalla prima squadra maschile del CUS Volley nel campionato nazionale di Serie B. Biancorossi avversari dello Zephyr Valdimagra al PalaCUS, con gli spezzini che trovano subito il vantaggio nel primo set. Ragazzi di Guido Costigliolo abili a trovare il pari e a portarsi in vantaggio, portando così l’inerzia dalla loro.

Nel quarto set partita sospesa momentaneamente per l’infortunio al gomito di Mario Mercorio, con i Galletti che subiscono successivamente il pari ma che riescono a imporsi di carattere nel tie-break per 15-9.

“Sicuramente è stata una partita molto importante per noi, indipendentemente dal fatto che io fossi un ex di questa sfida – commenta il giocatore Filippo Calcagnini – Era molto importante vincere questa gara per smuovere la classifica. Sfida molto combattuta come si può vedere dal risultato, ma sono contento che ne siamo usciti vincitori. Sicuramente fino ad ora quella al CUS è una bella esperienza, sia a livello di gioco che di gruppo, mi trovo bene con i compagni di squadra, anche con i coinquilini”.

Vittoria anche per la prima squadra femminile che si sblocca in classifica nel girone B di Serie D. Le giovanissime ragazze di Riccardo Serra superano la Pro Recco Pallavolo in tre set al PalaCUS, conquistando così il primo successo in campionato.

SERIE B/M | GIRONE A

CUS GENOVA VOLLEY vs ZEPHYR VALDIMAGRA 3-2 (21-25; 25-23; 25-21; 23-25; 15-9)

SERIE D/F | GIRONE B

CUS GENOVA VOLLEY vs PRO RECCO PALLAVOLO 3-0 (25-16; 25-16; 25-16)