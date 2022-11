Violenza sulle donne, panchine rosse nei centri commerciali di Genova e Arenzano

Già da oggi i Centri Commerciali di Coop Liguria realizzeranno allestimenti con accessori femminili rossi per ricordare le vittime di femminicidio, aderendo alla campagna Posto Occupato. All’Aquilone in Valpolcevera, nei Centri Bisagno e Il Mirto in Valbisagno, al Centro Europa nel levante e a Le Lampare ad Arenzano vengono installate panchine rosse o altri simboli, affinché la tragedia dei femminicidi venga ricordata ogni giorno e non solo il 25 novembre.

Al Centro Europa presidierà l’associazione Amnesty International oggi e domani.

Al Centro Commerciale Le Lampare nella giornata di domani (25 novembre) verrà posizionata la sedia rossa presidiata dall’Associazione Donna Oggi Arenzano.