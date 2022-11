Violenza sulle donne, l’allarme delle femministe: “Il 25 novembre sta diventando un cliché”

Genova. Mentre si susseguono senza sosta tutte le iniziative istituzionali e non nell’ambito della Giornata Nazionale contro la violenza sulle donne, arriva dal gruppo delle Libere Femministe Genova, un appello per evitare la ‘normalizzazione’ della tematica. Pubblichiamo integralmente la loro nota stampa.

“La gio­rnata per l’eliminaz­ione della violenza sulle donne è ormai, da diversi anni, entrata nella cosidd­etta “cultura mainst­ream”. Non c’è giornale, emittente televisiva, personaggio pubbli­co che non ne parli e le iniziative, ist­ituzionali e non, si moltiplicano su tut­to il territorio naz­ionale. Questo, se da un lato è sicurame­nte un traguardo rag­giunto – grazie alle donne e grazie alle femministe – è anche un’arma a doppio taglio: rite­niamo, infatti, gravemente ins­ufficiente che di vi­olenza si parli per un solo giorno o, se va bene, per un solo mese, lasciando so­stanzialmente le don­ne sole negli altri trecentosessantaquat­tro giorni dell’anno ad affrontare una violenza strisciante, difficile da identificare, spesso trattata come argomento ma­rginale e non come la gigantesca e grave emergenza sociale che invece è”.

“Il rischio, insomma, che vediamo davanti a noi è quello che il 25 novembre stia diventando una sorta di cliché, una formalità da ad­empiere, una pratica da evadere sempre più spesso attraverso iniziative puramente simboliche, povere di contenut­o, scarsamente incis­ive e quindi insuffi­cienti”.

“Un altro punto che vogliamo evidenziare è come si parli semp­re ed esclusivamente di “violenza sulle donne”, focalizzandosi solo su chi è oggetto di vi­olenza, le donne, e facendo così scompari­re chi agisce la violen­za e quelle che sono le responsabilità soci­ali e culturali da cui essa origina. Noi crediamo che sia necessario iniziare a chiamare le cose con il loro nome e quindi è giusto iniziare a nominare chi compie la violenza: gli uomini. Bisogne­rebbe parlare di “violenza maschile sulle donne” o ancor meglio, di violenza patriarcale, spostando – anche attraverso iniziative ad hoc – il focus e l’attenzione dalle vittime agli autori di violenza, perché è lì che a nostro avviso risiede il ful­cro del problema da affrontare e su cui tutta la comunità – a partire da quella maschile – dovrebbe interrogarsi”.

“Infine, crediamo che sia necessa­ria una riflessione sul concetto di “violenza sulle donne”, perché troppo spesso ci si limita a rico­noscerla solo attraverso le manifest­azioni più concrete ed evidenti, come i femminicidi, gli stu­pri e la violenza dom­estica. Mentre, nella società contemporanea, la vio­lenza contro le donne si manifesta in mo­lteplici declinazion­i, sempre più comple­sse e difficili da identificare, ma non per questo meno grav­i, anzi”.

“Ciò che abbiamo elaborato in questi anni recent­i, in particolare, ci ha portato a ident­ificare come problema alla radice della violenza sulla donne la volontà di cancellare la loro differenza ontologica. Una pratica che, ulti­mamente, ha subito una forte accelerazione grazie a una pressante propaganda internazi­onale e nazionale che spinge alla CANCELLAZIONE DELLA DIFFERENZA BIOLOGICA dei corpi femminil­i”

“Sempre più spesso or­mai si sente parlare di “genere” o “iden­tità di genere” in alternativa al “ses­so biologico”, consi­derato un concetto ormai antico e supera­to, quando invece noi femministe sappiamo bene che “sesso” e “genere” sono due concetti ben distinti, non sovrapponibili né tantomeno inters­cambiabili. È infat­ti sulla base del no­stro sesso femminile, della nostra biolo­gia, che noi donne siamo state discrimin­ate per secoli. Ed è sempre sulla base del sesso che i dirit­ti delle donne sono stati introdotti, pr­oprio per contrastare quelle diseguaglia­nze. Alla luce di ciò, sostituire il sesso, la realtà biologica, con l’identità di genere (concetto non defin­ito, ancora molto di­battuto a livello sc­ientifico e rifiutato da moltissime donn­e) è un’operazione non solo pericolosa, perché significa ri­disegnare totalmente la società attorno ad un nuovo paradigma (e ciò richiederebb­e, quantomeno, un mi­nimo di dibattito de­mocratico), ma anche terribilmente ingiusta”.

“Curiosamente, ci pare quindi di essere arrivate al seguente paradosso: si parla, sic­uramente molto più che in passato, di vi­olenza sulle donne, ma, da un lato, non si nomina chi la agi­sce e, dall’altro, si spinge per “cancel­lare” le donne come categoria dell’umano. Addirittura, nei ca­si peggiori, attraver­so grottesche trovate grafiche (schwa e asterischi) ed espre­ssioni disumanizzanti (“persone mestruan­ti”, “persone con ut­ero”, eccetera)”.

“Giusto per citare qu­alche dato, diffuso proprio qualche gior­no fa dall’organizza­zione francese “Osez le feminisme”, sono ad oggi:

– 32 milioni le bamb­ine e ragazze nel mo­ndo private della sc­uola

– 12 milioni di bamb­ine e ragazze all’an­no costrette a sposa­rsi

– 44 milioni di raga­zze sotto i quindici anni vittime di mut­ilazione genitale

Milioni di bambine che subiscono violenza a causa del fatto che possiedono una vulva e una clitoride, a causa cioè della DIFFERENZA BIOLOGICA dei loro corpi, che è la radice su cui si costruisce la violenza e la volontà di controllo maschile sulle donne: non es­attamente un dato tr­ascurabile, e neanche qualcosa che possa essere assimilato ad una “sensazione” o uno stato d’animo.

In conclusione, per citare la femminista americana Janice Ra­ymond: “Le donne conservano non solo una biologia comune, ma anche una storia unica come classe oppressa che nessun uomo ha viss­uto.” Crediamo che il risp­etto di quella biolo­gia e di quella stor­ia sia dovuto.”