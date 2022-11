Violenza sessuale di gruppo, il pm chiede 6 anni per Portanova: attesa per la sentenza

Siena. Il pm Nicola Marini ha chiesto una condanna a 6 anni per il calciatore del Genoa Manolo Portanova. Il giovane è a processo con rito abbreviato, a Siena, imputato per violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza. La violenza, appunto, sarebbe stata perpetrata in un appartamento del centro storico di Siena nel maggio 2021. L’udienza è tuttora in corso e non dovrebbe mancare molto tempo alla sentenza.

Stessa pena chiesta per l’altro imputato, lo zio Alessio Langella, che, come Portanova, ha scelto l’abbreviato. Un terzo indagato ha scelto invece di proseguire l’udienza preliminare mentre un quarto indagato era minorenne all’epoca dei fatti contestati, per questo dell’inchiesta si è occupata la procura competente.

Nei giorni in cui si moltiplicano le iniziative contro la violenza sulle donne, l’associazione “Donna chiama donna”, parte civile nel processo e che ha raccolto la denuncia della ragazza, ha chiesto un risarcimento di duecentomila euro.