Ucciso da una freccia, i residenti di vico Mele: “La sera qui è terra di nessuno, ma non vogliamo andare via”

Genova. “Qui da dieci anni dopo le otto di sera è terra di nessuno. A duecento metri da dove sta il sindaco ci sono solo prostitute, cocaina e crack. E chiamare le forze dell’ordine non serve a nulla, arrivano con calma, chiedono i documenti e se ne vanno”. Andrea è nato qui e oggi è venuto a trovare la madre che abita in vico Mele: “Io me ne sono andato, ma mia mamma vuole restare qui dopo i sacrifici fatti per compare e ristrutturare casa – racconta – ma negli ultimi dieci anni la situazione è peggiorata moltissimo tra spaccio, risse e ubriachi. L’arciere? Non lo conosco ma lo capisco, quante volte ho pensato a scendere in strada con un bastone ma poi sarei stato uno contro venti”.

La finestra al primo piano di piazza De Franchi adesso è chiusa. Alcuni residenti hanno lavato il selciato dove il 41enne Javier Romero Miranda è crollato trafitto da una freccia che gli ha distrutto il fegato. E’ morto quasi 12 ore dopo nella sala operatoria del reparto di rianimazione del San Martino. Resistono alcune macchie di sangue: “E’ vero che qui la situazione non è semplice – racconta Elisabetta che abita nel palazzo – ma è anche vero che una reazione del genere non si era mai vista”.

Anche lei non conosceva l’omicida “che a quanto ne so viveva da poco nell’appartamento di un conoscente, ma sembrava una persona tranquilla che ascoltava anche buona musica”. Elisabetta nonostante lo spaccio, gli ubriachi e le risse non vuole lasciare la sua casa: “E’ casa mia e mi piace vivere qui. Più che andare via vorrei dare una mano a migliorare questa zona stretta tra via San Luca, le Vigne e via Garibaldi dove la situazione è ben diversa. Prima del Covid avevamo organizzato anche delle giornate di pulizia della zona e delle cene in strada. Ieri sera ho sentito delle urla – racconta – poi mi sono affacciata e ho visto un uomo a terra e l’uomo che lo aveva colpito scendere in strada per soccorrerlo. Poi gli altri colombiani lo hanno preso e malmenato, tanto che io ho urlato di lasciarlo in pace che lo stava aiutando”.

Elisabetta si avvicina alla saracinesca semi abbassata di quella che era la trattoria sociale di vico Mele, che ha chiuso i battenti nella primavera del 2020 e saluta qualcuno che si trova all’interno chiedendo “Come va?”.

Nel locale c’è il proprietario dei muri che aveva dato in gestione i locali per il progetto fortemente voluto dal parroco delle Vigne, Niccolò Anselmi, una trattoria sociale dove andavano a pranzo fra gli altri il procuratore Franco Cozzi e l’allora questore Sergio Bracco, che però dopo tre anni ha chiuso i battenti tra debiti e cause di lavoro. Ora il vecchio proprietario vuole riaprire la sua attività: “Ci vorrà qualche mese, spiega ma se tutto va bene per febbraio-marzo vorrei riaprire la trattoria che aveva anche un ruolo di argine alla criminalità in questa zona”.

Zona che fra l’altro è piena di telecamere, di per sé evidentemente insufficienti a migliorare la vivibilità del quartiere: “Ma lì dentro – dice ancora Andrea indicando il voltino – prima che mettessero le telecamere succedeva di tutto”. “Io sono stato rapinato due volte” aggiunge Chris, 60enne di origine polacca che vive in zona dal 2008. “La sera qui è davvero difficile ma io non voglio andarmene”.