Viabilità autostrade, A26 a corsie ridotte tra Masone e l’A10: code e disagi in valle Stura

Genova. Ancora disagi in valle Stura, dove proseguono gli interventi di manutenzione della autostrada A26, con nuove limitazioni di carreggiata e cantieri in sede stradale. In particolare il tratto compreso tra Masone e l’innesto con la A10 si percorre praticamente sempre ad una corsia per senso di marcia, con conseguenti rallentamenti e code.

Il tratto, inoltre, presenta alcuni scambi di carreggiata, cosa che rallenta ulteriormente la viabilità: nelle prime ore di questa mattina con i molti tir diretti verso il porto si è di fatto creato un unico serpentone di macchine e camion. I cantieri oggi presenti sulla tratta, che riguardano sia viadotti sia gallerie, si sono intensificati in questi giorni: entro il 20 di novembre questa parte degli interventi dovrebbe terminare.

Sui social si scatena la rabbia dei cittadini della valle Stura, una delle zone più colpite dalla stagione di manutenzioni straordinarie partite nel 2019, e che ha visto cantieri e limitazioni sulla A26 praticamente senza soluzioni di continuità: “Tutto ridotto tranne i pedaggi”, si legge tra i tanti commenti nei gruppi social dedicati.