Via Trensasco riaperta al transito veicolare: terminati i primi interventi di messa in sicurezza

Genova. Questo pomeriggio alle ore 17 è stata riaperta al traffico veicolare via Trensasco chiusa lo scorso 8 settembre a causa di uno smottamento che aveva compromesso la stabilità strutturale della sede stradale.

In questo modo sono terminati quindi i primi interventi di messa in sicurezza della strada che collega il Comune di Genova e il comune di Sant’Olcese, la cui chiusura aveva creato numerosi disagi per i residenti della zona e per la viabilità verso il comune a cavallo tra Valpolcevera e Valbisagno.

Al posto del muro è stata posizionata una barriera fatta di guardrail ed è stata deviata la reta fognaria che passava in esterno al muro di contenimento. L’intervento ha visto la realizzazione di nuove palificazioni che dovrebbero evitare nuovi dissesti. Dissesti che come ha raccontato Genova24 in questi anni, hanno più volte interessato quel versante.

Ancora da completare, invece, gli interventi all’interno del giardino del civico interessato dallo smottamento: nelle prossime settimane, quindi, sarà ultimato il muro prospiciente alla proprietà privata limitrofa alla strada.

Da domani quindi la linea provinciale 820 Campi-Trensasco-Genova Staglieno riprenderà dunque regolare servizio. Lunedì 14 novembre, con l’ultima corsa delle 17:40, è terminato quindi il servizio navetta istituito lo scorso 12 settembre a seguito del movimento franoso che ha interessato la strada.