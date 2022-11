Vespucci, ieri la nave scuola più bella del mondo è stata visitata da 10mila persone

Genova. Le visite guidate all’Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare, ancorata nel Porto Antico di Genova davanti ai “Magazzini del Cotone”, stanno riscuotendo un grandissimo successo di pubblico. Nella sola giornata di ieri quasi 10mila persone hanno avuto l’opportunità di ammirare l’eleganza di questa vera e propria “regina” dei mari.

“Salire sull’Amerigo Vespucci – sottolinea il sindaco di Genova Marco Bucci – è sempre una grande emozione per prestigio, storia e tradizione. Ancora più emozionante ieri è stato vedere la fila di tante famiglie genovesi in coda per visitare la nave scuola simbolo della Marina Militare italiana. È sempre un grande piacere averla attraccata ai nostri moli o vederla solcare il nostro mare. Ai genovesi che non sono ancora saliti consiglio di non perdere l’appuntamento di domani”.

“La nave Amerigo Vespucci – dichiara il Capitano di Fregata Francesco Tocci – è a Genova dal 4 all’8 novembre, in occasione della celebrazione del 150° anniversario dell’Istituto idrografico della Marina, organo cartografico di Stato deputato per la documentazione nautica. Oltre alle visite guidate, sabato sera si è svolto un evento conviviale a bordo, in cui sono state illustrate le attività principali dell’Istituto: non soltanto quelle legate alla cartografia in senso stretto, ma anche alcune meno note quali la ricerca scientifica e la formazione a favore di personale militare e civile, offrendo insieme con l’Università di Genova un master di secondo livello in idrografia e altri corsi che corrispondono a brevetti internazionale di categoria b”

La Vespucci, un bellissimo “veliero a motore” è l’unità più anziana in servizio per l’addestramento degli allievi ufficiali. Numerose e in tutto il mondo le “Campagne di Istruzione”: 42 in Nord Europa, 23 in Mediterraneo, 4 in Atlantico Orientale, 7 in Nord America, 1 in Sud America e 2 nell’ambito dell’unica circumnavigazione della terra, tra il maggio 2002 ed il settembre 2003, periodo nel quale la nave è stata coinvolta nelle attività connesse con l’edizione della America’s Cup del 2003 in Nuova Zelanda.

I genovesi che non vogliono lasciarsi sfuggire l’occasione di visitarla potranno sfruttare le visite guidate previste per domani, martedì 8 novembre, ultimo giorno di permanenza a Genova. L’orario è dalle 10 alle 16.