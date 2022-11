Vela, verso la conclusione il 10° Campionato della Lanterna: nel weekend le ultime regate

Genova. Si conclude nel weekend il 10° Campionato della Lanterna, a cura del Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto con la collaborazione di Marina Genova, LNI Sestri Ponente, Aspdn Enel, Ansd, CN Rum, Asper, CN Il Pontile e CN Ilva, con il patrocinio del Comune di Genova, della I-Zona FIV, dell’Assonautica Genova e di Uvai.

Previsioni di tramontana per sabato e domenica quando verranno decisi i giochi e proclamati i vincitori di tutte le categorie.

E’ Imxtinente di Adelio Frixione (YCI) a guidare la classifica generale IRC, in lotta con Tekno di Piero Arduino (LNI Genova) e Blues di Antonio Maglione (YCI). Jaws di Matteo Mori (CV Elbano) comanda tra i J24 dove anche Coyote di Costigliolo Lazzeri (YCI) e Be Quiet di Rolando Ballero (US Quarto) vogliono dire la loro.

Joke di Nicola Odone (YCI), Tabuj di Filippo De Jorio (Circolo Nautico Marina Genova) e GS Design di Claudio Cicconetti (CV Vernazzolesi) sono in prima linea tra i J80. La classe Libera No Spi vede competere per il successo Amnesia di Francesco Ferrini (CN Rum), Maracuja di Pier Nicola Matricardi (Circolo Nautico Marina Genova) e Big Mollica di Fausto Bescapè (Circolo Nautico Marina Genova).

A contendersi il primato tra i Mini 6,50, Polus di Stefano Di Bert (Circolo Nautico Marina Genova), Portofino di Stefano Loschi (Circolo Nautico Marina Genova) e Karakorum di Giovanni Ruberti (Circolo Nautico Marina Genova). I Gran Crociera attualmente meglio piazzati sono Bludimare di Eugenio Bonioli (YCI), Mirtilla di Roberto Magnone (A.N.S.D) e Miran di Sergio Somaglia (Circolo Nautico Marina Genova). La classe Regata Crociera è caratterizzata dalla leadership provvisoria di Asell di Alessio Arru (Asper) davanti a Fremito d’Arja di Marcello De Gaspari (LNI Genova) e Tekno