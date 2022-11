Vela, accordo tra Cus Genova e Nautico San Giorgio: condivideranno le imbarcazioni

Genova. Continuano le novità in casa CUS Genova. È stato infatti siglato un accordo tra la Polisportiva e l’ITTL Nautico San Giorgio di Genova per l’organizzazione, la promozione e lo svolgimento di attività sportive che coinvolgeranno gli studenti dell’Università degli Studi di Genova.

L’ITTL Nautico San Giorgio nell’ambito delle attività di formazione scolastica ha un ruolo storico secolare e costituisce un’eccellenza per la tradizione marittima, con continue attività svolte sul territorio e lo sviluppo di collaborazioni trasversali per migliorare la propria offerta formativa.

Il progetto vede il CUS Genova con un ruolo da protagonista. Spetterà infatti alla Polisportiva l’organizzazione e la gestione di attività, tra le quali l’approccio alla vela, i weekend e le settimane sportive in barca a vela. Un pacchetto di attività rodate che contraddistinguono da anni l’offerta sportiva del CUS Genova.

Giornate di sport che saranno impreziosite dall’utilizzo di San Giorgio e Cristoforo Colombo, le imbarcazioni che lo stesso ITTL Nautico San Giorgio metterà a disposizione del CUS Genova.

“Anche in questa occasione – afferma Paolo Fasce, preside dell’istituto – la nostra scuola si mette a disposizione e lavora in sinergia con gli enti e le associazioni attive sul territorio. Dopo avere concesso per tre giorni alla settimana il proprio auditorium all’Università di Genova, pensando che i giovani meritino la massima attenzione e cura da parte di tutte le istituzioni, questa convenzione con il CUS consente di mettere a frutto le imbarcazioni avute in dono anni fa da Fondazione CARIGE mantenendo il loro orientamento alla soddisfazione delle esigenze sportive e culturali delle giovani generazioni. Le barche sono sfruttate alla mattina dalle studentesse e dagli studenti del Nautico San Giorgio e, potenzialmente, al pomeriggio e nei week end dal CUS Genova”.

“Siamo orgogliosi di avviare questo nuovo progetto – dichiara Maurizio Cechini, presidente del CUS Genova – un progetto su cui stiamo lavorando da mesi. Orgogliosi perché vede affiancare la nostra Polisportiva al nome di un Istituto che costituisce un’eccellenza in un settore che delinea e contraddistingue la natura stessa della nostra città. Ma allo stesso tempo orgogliosi perché questo accordo ci permette di implementare un’offerta sportiva su cui stiamo lavorando da anni e che a tanti ragazzi e ragazze ha permesso di approcciare discipline e imbarcazioni marittime come, per esempio, la barca a vela”.