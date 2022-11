Valpocevera, la Croce Bianca di Bolzaneto assume: si cerca un autista soccorritore

Genova. La Croce Bianca di Bolzaneto assume personale. La pubblica assistenza è alla ricerca di un autista soccorritore da inquadrare a tempo determinato con contratto collettivo ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).

Questi i requisiti: età non inferiore a 21 anni; non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di impiego.

Dovrà anche essere in possesso di certificazione 118 regionale in corso di validità, essere abilitato alla guida dei mezzi di emergenza e esperienza pregressa dimostrabile; Conoscenze teoriche e pratiche acquisite e capacità di aggiornamento e capacità di lavorare in team e abilità nel problem solving.

Il candidato dovrà, naturalmente, essere in possesso di patente B o superiore e da almeno tre anni.

Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda, allegando CV e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 23/12/2022 alla segreteria dell’associazione o all’email info@crocebiancabolzaneto.it.