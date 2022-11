Genova. Una pista lunga 410 metri che si ispira alle curve del Mugello, pensata per essere riconosciuta e omologata per le gare ufficiali di minimoto. Questo il progetto che in questi giorni ha iniziato la sua ‘corsa’ sulle alture di Uscio, dove sarebbe stata individuata un’area privata attualmente non utilizzata ma potenzialmente adatta a realizzare ex novo il mini circuito.

Lo studio preliminar,e realizzato da un privato, è stato depositato presso gli uffici tecnici di Regione Liguria per iniziare il suo iter burocratico di valutazione di impatto ambientale, e mette sul piatto il progetto: la pista risponderà ai requisiti della Federazione Motociclistica Italiana per l’omologazione di tipo G, che consente di organizzare gare ufficiali per le minimoto. Tra questi la presenza di un rettilineo di almeno 40 metri, una larghezza del tracciato che non scenda sotto i 5 metri lineari, un parco conduttori di almeno 2mila metri quadrati e una zona box.

L’area prescelta si trova nei pressi della strada provinciale 333 Recco-Gattorna, in località Chiapparino, e ad oggi risulta essere un’area privata precedentemente adibita a deposito ma oggi dismessa. La location scelta garantirebbe l’accesso dalla strada in maniera consona ai requisiti previsti dalla normativa rispetto a questa tipologia di impianto e permetterebbe la realizzazione al suo interno di 20 posti auto per gli utenti e la realizzazione di un locale tecnico da 200 metri quadrati.

Dal punto di vista normativo, per sbloccare il progetto servirà però una variante urbanistica che suddivida il distretto oggi catalogato come “insediamento produttivo destinato a soddisfare le esigenze degli operatori locali e artigiani” in due sub-distretti, per separare l’area della pista dall’area del ristorante già presente e operativo. “Con la variante proposta si verrebbe a formare un distretto turistico-ricettivo-sportivo offrendo a uscio l’occasione di costituire uno dei primi impianti Liguri moderni in un’area periferica esterna al centro abitato, che quindi non verrebbe raggiunto dal seppur limitati emissioni rumorose – li legge nello studio preliminare – contestualmente alle nuove previsioni si andrebbe inoltre a realizzare un eliporto comprensoriale per l’alta Val Fontanabuona per far fronte ai casi di emergenza dal 118 vigili del fuoco guardie forestali”.