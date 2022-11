“Un impegno quotidiano, con una marcia in più”, sui muri di Genova la nuova campagna di Aster

Genova. Una delle prime a “metterci la faccia” è stata Gloria, 30 anni, una delle specializzate del settore Verde, ma presto i genovesi impareranno a conoscere Emilio, Eros, Fabian, Marco, Marlon, Stefano, alcuni degli operatori di Aster scelti come speciali testimonial per una campagna diffusa sui muri della città per raccontare il lavoro della azienda partecipata del Comune di Genova che si occupa di manutenzioni.

“Un impegno quotidiano, con una marcia in più”: questo il filo conduttore della prima campagna pubblicitaria che Aster ha intrapreso per comunicare anche l’importante cambio generazionale che ha contraddistinto l’azienda nel periodo più recente.

Gloria, giovane e donna in un settore storicamente prevalentemente maschile, è uno dei simboli di tale “rivoluzione”, declinabile però in tanti altri modi e storie dai professionisti Aster. Stefano, 30 anni, si occupa di asfaltature. Fabian, altro classe 1992, di impianti semaforici, Marco, coetaneo, di aggiustare gli orologi del Comune che si trovano nelle strade e nelle piazze.

Così per quattordici giorni, nove mega poster (6 metri per 3) e 900 manifesti a stendardo, nel formato 100×140, saranno distribuiti da Ponente a Levante su tutto il territorio comunale, equamente distribuiti in ciascun municipio.

“Il valore aggiunto dell’iniziativa risiede anche nella virtuosità dei costi contenutissimi di questa campagna, non solo grazie al lavoro svolto interamente con risorse aziendali – spiegano dall’ufficio comunicazione di Aster – e che è stato progettato in completa autonomia, dal concept al claim, dalle fotografie al casting dei modelli per un giorno fino alla costruzione grafica.

Campagna possibile anche in virtù della concessione a titolo gratuito degli spazi di affissione, in convenzione con la civica amministrazione. In sostanza l’unica spesa aggiuntiva sostenuta dall’azienda è stata quella di stampa.

“E così, il ciclo virtuoso si compie anche coi sorrisi che siamo riusciti a ritrarre, per ciascuno dei nostri ragazzi”, concludono dall’azienda.