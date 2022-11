Un “geyser” in via Bologna, la perdita d’acqua dalla notte scorsa: vigili urbani sul posto

Genova. Una sorta di geyser quello che dalla notte scorsa si è manifestato in via Bologna, nel quartiere di San Teodoro, all’altezza dell’incrocio con via Ferrara.

La perdita dalla tubatura è stata riscontrata già nel pomeriggio di ieri, anche se con meno pressione, e i cittadini si erano accorti dello scorrere dell’acqua lungo il marciapiede. In serata la situazione è degenerata.

Ancora questa mattina il soffione sprigionato dall’asfalto era molto ponente. Impossibile percorrere a piedi quel tratto di strada ma la viabilità non è, al momento interrotta.

Sul posto i vigili urbani che stanno regolando il traffico all’incrocio tra le due vie. Si attende l’intervento dei tecnici Ireti.