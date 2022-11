Un buon Città di Cogoleto cede contro il Savona. Granone: “Il comunicato sul mio esonero? Penso al gruppo fantastico che ho”

Il risultato dice 2 a 0 per il Savona. Ma la partita ha raccontato di un Città di Cogoleto in salute, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista mentale. La formazione di Stefano Granone ha tenuto in mano il pallino del gioco per larghi tratti senza sfaldarsi o perdere le distanze quando gli Striscioni hanno trovato nella prima mezzora l’uno-due poi risultato definitivo.

Quello che conforta il mister è il ritrovato spirito di gruppo. La classifica non è delle più rosee ma gli otto punti conquistati tengono la squadra in piena corsa per la lotta salvezza, l’obiettivo stagionale. La prestazione di ieri non ha portato punti ma una buona dose di fiducia per l’avvenire. Motivi d’orgoglio per un mister che ha passato un momento spiacevole quando alcuni giocatori, ora non più della rosa, hanno diffuso un comunicato in cui ne mettevano in dubbio l’idoneità: “I seguenti giocatori, dopo la richiesta della società di un confronto per verificare l’idoneità della guida tecnica, concordavano in toto sulla necessità di un cambio” (QUI la nota completa). Al momento, la decisione del presidente Schelotto di non cambiare sembra dare i suoi frutti.

Mister Granone preferisce guardare oltre: “Quello che è accaduto entra nel bagaglio delle mie esperienze e preferisco non commentarlo. Parlo dei giocatori che ho adesso, che lavorano e spingono per questa maglia. Sono ragazzi che ci tengono a questa società. Oggi è stato bello vedere la gradinata piena con tanti bambini, ci sarebbe piaciuto vincere anche per loro. Sull’inizio dico solo che non si può piacere a tutti”.

Sulla gara, complimenti al Savona per il cinismo ma anche soddisfazione per quanto fatto dai suoi: “Le partite si vincono facendo goal. Loro hanno creato meno ma hanno concretizzato. Abbiamo prodotto molto ma siamo stati sfortunati. Rimangono la prestazione e un gruppo coeso a cui piacere giocare: partiamo dal basso anche contro squadre blasonate come il Savona. Ci sarebbe piaciuto fare lo sgambetto a una formazione che non ha mai perso ma non ci siamo riusciti. Ce l’abbiamo messa tutta”. La cronaca del match

La classifica del Girone “B” di Prima Categoria: Quiliano&Valleggia 20; Masone 19; Speranza, Pra’ FC e Savona 17; Spotornese 14; Albissole 13; Multedo 11; Letimbro 10; Olimpic 9; Città di Cogoleto e Vadese 8; Priamar Liguria 7; Veloce 0.