Ucraina, parte domani da piazzale Kennedy il tir con oltre 15 tonnellate di aiuti per l’inverno

Genova. Domani, venerdì 11 novembre, due appuntamenti legati all’emergenza Ucraina e all’impegno della chiesa di Genova accanto alla comunità ucraina.

Alle 11.00 partirà da piazzale Kennedy il Tir con oltre 15 tonnellate di materiale per l’inverno raccolto dal 3 al 6 novembre scorsi nei due punti allestiti presso la chiesa di Santo Stefano in centro città e la sede dell’associazione Prossimo a Sestri Ponente.

La grande risposta dei genovesi ha permesso di raccogliere quanto necessario sia per le persone senza dimora in città che per la popolazione di Odessa. “Vogliamo davvero ringraziare quanti hanno potuto rispondere al nostro appello – commenta Pippo Armas, direttore della Caritas Diocesana – per aver donato con generosità e soprattutto con spiccata attenzione, avendo avuto cura di donare proprio il materiale richiesto e in ottimo stato”.

Alle 17.30, al Quadrivium di piazza Santa Marta la Caritas Diocesana invita quanti in tutti questi mesi dall’inizio della guerra hanno partecipato attivamente alla rete di aiuto che si è formata attorno alla comunità ucraina e al punto di ascolto allestito da Caritas nei locali della chiesa di Santo Stefano. A conclusione dell’incontro sarà presente anche l’arcivescovo di Genova, Marco Tasca.

“Ci ritroveremo per ringraziare le centinaia di volontari e le tante realtà che si sono fatte prossime – commenta don Andrea Parodi, vicario episcopale per la carità – mettendo a disposizione risorse, tempo, beni, case, competenze e tanto altro per rispondere alle urgenze materiali e al bisogno di sentirsi accolti, compresi, ascoltati, incoraggiati. Una coralità di persone, famiglie, gruppi sociali, categorie e rappresentanze che ha fatto della nostra città un modello di intervento e di condivisione con questi nostri fratelli e sorelle”

Nel corso dell’incontro sarà proiettato il video “Noi non siamo soli”, sull’intervento coordinato da Caritas Diocesana in questi mesi.