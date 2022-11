Ucciso da una freccia, le associazioni dei caruggi: “Non vogliamo pattuglioni né interventi a spot ma un progetto condiviso sul futuro”

Genova. Lo sgomento è ancora tanto tra gli abitanti del centro storico e i rappresentanti di comitati e associazioni che da anni si battono per migliorare la vivibilità dei carruggi con incontri istituzionali esposti, denunce ma anche e soprattutto con tante iniziative per popolare i quartieri e non lasciarli in balia di spaccio e degrado.

A tre giorni dalla follia di vico Mele non in molti se la sentono di parlare. Lo shock è ancora troppo forte, ma chi se la sente di parlare chiarisce subito che quanto è accaduto, nonostante la particolarità del fatto, non può essere trattato come evento straordinario o isolato.

“Se si analizza il fatto specifico si rischia di giustificare qualcuno riducendo il tutto ad una diagnosi psichiatrica o in parte colpevolizzare altri per atteggiamenti molesti reiterati – scrive sulla sua pagina Facebook Luca Curtaz dell’associazione Ama di via della Maddalena – Qui il problema è molto più complesso, qui c’è un progetto nemmeno più tanto sotto traccia di scegliere che in una parte della città valga tutto. Ormai è chiaro ma da tempo che “meglio qui che da altre parti”.

Anche Christian Spadarotto presidente dell’associazione Via del Campo e Caruggi punta il dito contro il prefetto: “Sig. Prefetto – scrive sulla sua pagina Facebook – non ci venga a parlare di caso isolato. Non ci fornisca dati rassicuranti. Qui abbiamo bisogno di risposte concrete per evitare tragedie annunciate. Pretendiamo che il capitolo sicurezza venga finalmente considerato come una necessità impellente”.

“Dal punto di vista umano sono veramente sconvolto – dice Spadarotto a Genova24 – e credo occorra fermarsi un attimo e stringersi intorno a i famigliari della vittima, per il resto vediamo se quanto accaduto viene visto come il segnale che qualcosa deve cambiare perché finora il rappresentante del governo si è limitato da darci dati rassicuranti sulla presenza delle forze dell’ordine e sulla diminuzione delle chiamate al 112 scaricando per il resto inefficienze o malfunzionamenti sull’amministrazione”.

Qualcosa si è mosso invece nella zona di Pré: “Lì da alcune settimane la situazione è migliorata perché è stata intensificata l’attività di controllo da parte della polizia locale con un un presidio quasi fisso in piazza Santa Fede, che ha effettivamente allontanato il concentramento di spaccio che tuttavia si è spostato”. Per Spadarotto “manca una sinergia tra le forze dell’ordine che le veda impegnate in modo coordinato e ognuna con la sua specificità. Deve essere chiaro che noi non vogliamo la militarizzazione del centro storico né i pattuglioni a dare l’idea di una finta tranquillità, perché in alcune strade ci sono persone che non escono più di casa per paura. Voglioamo un progetto e una visione coordiata e condivisa”.

Ordine pubblico a parte per Spadarotto servono modifiche alle leggi perché “se uno spacciatore appena arrestato riceve come unica sanzione dal giudice quella dell’obbligo di dimora a Masone mi pare che il problema sia anche li”. Poi ci sono i progetti di recupero del territorio che devon essere “affrontati in sinergia. Le opportunità offerte dal piano Caruggi non devono essere sprecate e per non sprecarle è necessario creare un collegamento tra territorio e l’amministrazione. Siamo riusciti a ottenere tavoli di confronto con l’assessore Avvenente per portare nostri suggerimenti per affinare i progetti. Noi crediamo nella collaborazione e non siamo quelli che sbattono i pugni ma non vogliano essere presi in giro”.

Per Curtaz servono invece “con urgenza due cose: la convocazione di un tavolo programmatico con tutti i soggetti politici e istituzionali e con rappresentanti dei cittadini associazioni comitati gruppi informali, ecc) e un’assemblea pubblica tra i cittadini cooperative sociali associazioni, subito sospendendo progetti progettini piani caruggi e tutto quello che con questa giunta sia stato messo in atto e che ci toglie autonomia politica e di azione” dice “O ci riprendiamo adesso in mano il centro storico o di frecce, olio bollente e catapulte ne dovremo parlare ancora per molto in questo nuovo Medioevo della politica e delle idee che ormai ci sta attraversando”.

L’assessore al Centro Storico del Comune di Genova, Mauro Avvenente, che ha la delega da luglio, difende il piano Caruggi e annuncia che “a partire dal 16 novembre alle riunioni settimanali con i vari leader dei progetti chiameremo a partecipare anche i rappresentanti delle associazioni del territorio e delle comunità straniere“. Un’istanza, quella della partecipazione, che a più riprese è stata avanzata dai comitati.

“Siamo consapevoli che accanto alla gestione della sicurezza – continua Avvenente – con una maggiore presenza di polizia locale e forze dell’ordine e con le telecamere, va affiancato un lavoro sul sociale, gli interventi di carattere sociale sono uno dei pilastri del piano Caruggi“. Alcuni progetti sono stati lanciati nei mesi scorsi, ma tanto lavoro deve ancora essere fatto. “Oggi abbiamo avuto una riunione con l’assessore Lorenza Rosso, il terzo settore, il presidente del municipio Carratù e i dirigenti degli uffici di urbanistica e sociale”.

Entro la fine di novembre dovrebbe esserci anche un miglioramento dell’illuminazione pubblica, con il ritorno anche di quella artistica tra via Del Campo e piazza Fossatello.

L’assessore al Centro storico sottolinea che l’omicidio di martedì “non si può legare strettamente al problema della movida, si è trattato di un episodio incomprensibile e non giustificabile neppure dalla più forte delle esasperazioni” ma comunque annuncia che il Comune ha nel cassetto, pronti a partire, alcuni progetti sulla vita notturna. Sul lungo periodo “incentivi per delocalizzare dal centro le attività che portano più rumore”. Ma su quello breve, in collaborazione con il Cesto, una sperimentazione per limitare l’inquinamento acustico nella zona dei Luzzati. “Se funzionerà esporteremo il format in altre zone”.