Genova. La maglia a strisce bianche e blu dell’Alianz Lima, le canzoni tradizionali peruviane, gli abbracci e il brindisi con il rum sul sagrato della chiesa di Santa Caterina in Portoria. Le lacrime e i sorrisi, la vicinanza di una comunità ai familiari, la commozione e la rabbia. La richiesta, ad alta voce, di “justicia!”. Si sono tenuti questa mattina a Genova i funerali di Javier Alfredo Miranda Romero, il 41enne peruviano ucciso con una freccia nel centro storico di Genova.

Un lungo applauso ha accolto l’arrivo del feretro con sopra un primo piano sorridente della vittima, che lascia una compagna, Patrizia, e due figli e un applauso altrettanto lungo, accompagnato dal coro “Javier! Presente!” quando la bara è stata portata fuori dalla chiesa, dopo la cerimonia officiata in lingua spagnola da don Angelo Costa, peruviano.

Tanti amici, familiari, conoscenti e membri della comunità peruviana cittadina, il console del Perù a Genova, Carlos Tavera. Ma anche diversi cittadini genovesi. A rappresentare il Comune l’assessore Marta Brusoni che, però, per un errore è arrivata a cerimonia finita.

Alla fine del funerale, sul sagrato, a fianco del feretro, è stato allestito un banchetto per un brindisi simbolico alla memoria del 41enne. “Vogliamo brindare con un bicchiere di rum per salutare il nostro amico – hanno spiegato dalla comunità – ma questo non significa che siamo degli ubriaconi, è una tradizione che ci teniamo a portare avanti anche lontani dal nostro Paese”.

I partecipanti al funerale, organizzato da Asef, hanno anche effettuato molte dirette social e scattato foto del rito e del brindisi finale e le hanno inviate ad altri parenti e amici sparsi in tutto il mondo. “Quello che è successo non deve accadere mai più, a nessuno, sia italiano o immigrato, Javier lascia due figli meravigliosi, è un’ingiustizia che non potremo mai sopportare”, le parole di Fanny Romero, una delle sorelle maggiori della vittima dell’omicidio.

Presenti i fratelli e le sorelle, la figlia 18enne Alessia, la compagna Patrizia con il figlio maschio, appena nato, nel passeggino. Qualche bandiera del Perù e i colori bianco e blu dell’Alianza Lima, squadra di calcio di cui Romero era grande tifoso.

“Quello che è accaduto ha sconvolto la comunità peruviana, che si è trovata di fronte a una tragedia, noi abbiamo grande fiducia nella giustizia e sentiamo forte la solidarietà della comunità peruviana, sudamericana e genovese”, le parole del console del Perù a Genova Carlos Tavera Vega . La comunità peruviana conta circa 15mila persone in Liguria.

All’ingresso della chiesa è stato allestito un contenitore per raccogliere offerte e sostenere la famiglia e in particolare i figli di Romero.