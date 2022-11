Ucciso con una freccia, i familiari: “Javier non era come lo avete descritto, era un gran lavoratore”

Genova. “Quando abbiamo letto sui giornali come è stato descritto mio fratello siamo rimasti shoccati per una seconda volta, lui non era come lo avete dipinto, non era un ubriaco o un poco di buono, era un padre amorevole e un gran lavoratore”. Martha Miranda Romero è la sorella maggiore di Javier Alfredo, l’uomo di 41 anni ucciso con una freccia da Evaristo Scalco, maestro d’ascia di 63 anni, nella notte tra martedì e mercoledì nel quartiere della Maddalena.

A casa sua, poco distante dal luogo dell’omicidio, sono riuniti in un salottino altri familiari, tra cui Alessia, la figlia di 18 anni, studentessa all’ultimo anno del liceo Pertini. Javier aveva sei tra sorelle e fratelli, uno purtroppo scomparso anni prima per un’altra tragedia. “Su mio fratello sono state scritte cose non accettabili”, aggiunge Rosalia Fanny Miranda Romero, appena arrivata a Genova dal Belgio. Rosalia, che ha ancora a fianco le valige da disfare, era partita per salutare, da zia, il figlio maschio del fratello, nato il giorno prima dell’omicidio.

“Vedete, questo era lo zaino di Javier, dentro c’erano ancora i vestitini del suo bambino, era appena andato a vederlo in ospedale visto che la sua compagna aveva appena partorito, questi vestitini adesso sono sporchi di sangue”, piange Martha.

Nella stanza, luci soffuse, è stato allestito un altarino con la felpa preferita dalla vittima e alcune candele. Di solito, spiegano i familiari, bisognerebbe utilizzare l’ultimo vestito e l’ultimo paio di scarpe indossate dallo scomparso. “Ma non ce le hanno lasciate, erano sporche di sangue, come la maglia, strappata per provare a togliere quella freccia”, racconta piangendo la prima figlia, ora orfana.

“Aveva faticato tanto per aprire l’azienda – raccontano i parenti – era bravissimo, stimato da tutti, non era com’è stato dipinto uno che si ubriacava o faceva risse, era una persona per bene”. La famiglia non ha ancora nominato un avvocato di fiducia, lo farà nelle prossime ore.

“Dobbiamo capire come muoverci, siamo in difficoltà soprattutto per i due figli che ora si trovano soli con le due madri (la compagna attuale di Javier Romero e una precedente, ndr), cercheremo di capire cosa fare, le indagini sono in corso ma quello che vogliamo mettere in chiaro è che Javier non ha fatto nulla per provocare l’uomo che l’ha ucciso, la storia de petardi è falsa”, afferma José Miranda Romero, fratello maggiore di Javier. “Dobbiamo anche capire che fine abbiano fatto i documenti e il portafoglio di mio fratello, che sono spariti nella confusione del momento, fortunatamente i carabinieri sono riusciti a recuperare il suo telefono cellulare”, aggiunge. “Adesso speriamo solo che tutto si muova velocemente per poter almeno fare il funerale di mio fratello”.