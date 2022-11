Ucciso con una freccia, giovedì abitanti e commercianti del centro storico si danno appuntamento in piazza De Franchi

Genova. Un abbraccio, un saluto “a chi oggi e domani non deve sentirsi abbandonato”. E’ questo l’obiettivo del presidio o meglio, del momento di incontro, che alcuni residenti e commercianti del centro storico stanno convocando via social in queste ore. L’appuntamento è per giovedì 10 novembre alle 19.30 in piazza De Franchi, la piccola piazzetta che taglia Vico Mele dove martedì notte è stato ucciso Javier Romero Miranda

“Ucciso da un dardo in un luogo del centro storico di Genova che già in passato è stato oggetto di fatti di cronaca – ricordano i promotori in un volantino – Sono anni che si chiede di accendere una luce su quel angolo di centro storico e sono anni che abitanti e commercianti si muovono nel solco del dialogo e del confronto per attrarre un’attenzione istituzionale che non c’è”.

“Non stiamo facendo il processo a nessuno – precisano – siamo tutti coinvolti in questa tragedia che spezza una vita e crea un fortissimo senso di solitudine e frustrazione e se lo sentiamo noi che viviamo a pochissima distanza da quel posto possiamo solo immaginare cosa vivano quegli abitanti e quei commercianti che lì hanno deciso di ritagliare un pezzo della loro esistenza”.

“Vogliamo stringerci per un saluto, un abbraccio a chi oggi e domani non deve sentirsi abbandonato, per raccontare una storia che é di vita in una vicenda triste di morte e disperazione”