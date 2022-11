Uccisero padre violento, in appello assolto Simone Scalamandré, confermata la condanna a 21 anni del fratello Alessio

Genova. La corte di assise d’appello di Genova presieduta dal giudice Annaleila Delo Preite ha assolto Simone Scalamandré, il minore dei due fratelli accusati di aver ucciso il padre Pasquale nella loro abitazione di San Biagio in Valpolcevera il 10 agosto 2020

In primo grado Simone Scalamandré era stato condannato a 14 anni di carcere, La corte ha invece confermato la condanna per il maggiore dei fratelli, Alessio Scalamandré a 21 anni di reclusione.

A presentare ricorso in appello erano stati gli avvocati degli imputati Luca Rinaldi (che con Andrea Guido difende Alessio) e Nadia Calafato. Il tribunale ha preso 60 giorni per le motivazioni.

Proprio contro la condanna ‘scontata’ di Simone in primo grado il sostituto procuratore Francesco Cardona Albini aveva presentato ricorso in appello. A Simone infatti la corte d’assieva aveva concesso l’attenuante del contributo della “minima importanza” nell’esecuzione del reato, prevista dall’articolo 114 del codice penale ma per il pm la motivazione con cui è stata concessa l’attenuante sarebbe “contraddittoria e illogica” visto che secondo lui la sentenza evidenzia pienamente la “responsabilità in concorso dei due fratelli”. La sentenza di secondo grado invece sottolinea come Simone non abbia avuto responsabilità alcuna nell’omicidio del padre.

“Questa sentenza – commenta l’avvocato Rinaldi – rafforza la nostra motivazione ad andare avanti anche in Cassazione”. I legali degli imputati avevano da sempre sostenuto che alla base dell’omicidio, che sarebbe stata una legittima difesa a un’aggressione del padre, c’era l’esasperazione per le violenze verbali e non solo di Pasquale nei confronti della moglie, che ne frattempo era stata portata in un luogo protetto in Sardegna proprio per sfuggire alle minacce dell’ex marito.