Tunnel Fontanabuona, il comitato del no si prepara alla guerra: “Faremo una dura battaglia legale”

Rapallo. Dopo la prima manifestazione svoltasi la scorsa settimana a Rapallo, il Comitato No Tunnel non si ferma, tornando alla carica annunciando una lunga e dura “battaglia legale” con ricorsi in tutte le sedi possibili. “Abbiamo chiesto al sindaco di Rapallo di riceverle dalla piazza direttamente, ha rifiutato: stiamo preparando adesso la fase 2 delle nostre proteste”.

“Dal punto di vista della mancata informazione alla cittadinanza – scrivono in un comunicato gli attivisti – visti i silenzi delle Istituzioni, che colpevolmente procedono verso la realizzazione di un progetto definito altamente impattante, se non devastante, dalle varie osservazioni protocollate al Ministero; il Comitato No Tunnel prevede la realizzazione di volantinaggi cittadini e gazebo informativi, flash mob, presidi durante gli eventi istituzionali e la preparazione di un corteo di protesta che coinvolga il maggior numero di cittadini e associazioni”.

“Se non ci sarà una sospensione volontaria da parte delle Istituzioni del progetto/scempio, il Comitato impegnerà tutte le forze in campo necessarie per scongiurare un processo devastante e irreversibile per la città di Rapallo – annunciano – impegneremo le proprie risorse economiche ad affrontare anche una dura battaglia legale in difesa della città, valutando esposti alla Procura della Repubblica, alla Procura della Corte dei Conti, ricorsi ai Tribunali Amministrativi ad ogni livello. Il Comitato invita tutta la cittadinanza a contribuire e partecipare”