Tunnel Fontanabuona, Il Comitato del No lancia nuove proteste e contatta i legali

Genova. “È passato il 15 novembre, data in cui aspettavamo dalla pubblica amministrazione risposte riguardanti il futuro della città, futuro minacciato dal progetto-scempio di Autostrade per la realizzazione del tunnel per la Fontanabuona” scrive il Comitato No Tunnel Fontanabuona in una nota diffusa, dopo diverse manifestazioni in piazza a Rapallo.

E prosegue: “Risposte chieste a gran voce in questi mesi, risposte reclamate da centinaia di firme, risposte sollecitate da una manifestazione di piazza, risposte domandate ufficialmente attraverso un invito protocollato negli uffici comunali. Un’amministrazione eletta con una maggioranza strepitosa, che durante il suo mandato ha passato molto tempo sui social a fare dirette per gloriarsi dei lavori iniziati ma raramente terminati, un’amministrazione fra la gente, con la gente, per la gente”.

“Quando però un comitato di cittadini, senza nessuna connotazione politica, gli ha chiesto conto del progetto-scempio di Autostrade, il prospetto più impattante degli ultimi 50 anni, che irromperà in modo devastante sul nostro territorio, ha risposto con un silenzio assordante. Eppure trattasi di centinaia di cittadini che, in gran parte, come del tutto ovvio, hanno votato per questa maggioranza in carica (senza opposizione). Sia chiaro, nessuno ha chiesto a Sindaco, Assessori e Consiglieri (compresi quelli regionali) di cambiare opinione, il loro SI a questo progetto ormai è chiaro; chiediamo chiarezza”.

“Se non sarà quindi la Pubblica Amministrazione a fare chiarezza, il Comitato suo malgrado sarà costretto a fare da solo, organizzando nuovi presidi, manifestazioni e assemblee pubbliche. In questa prospettiva il Comitato annuncia di aver dato mandato per l’approfondimento della documentazione all’esperto di diritto, consulente legale e formatore nelle materie del diritto ambientale e dei modelli di partecipazione del pubblico, Dott. Marco Grondacci, già rappresentante del Ministero dell’Ambiente e autore di varie pubblicazioni in materia”.

“Inoltre il Comitato annuncia di aver dato mandato all’Avvocato Piera Sommovigo dello studio Legale D’Arrigo e Sommovigo esperta in diritto amministrativo, già Presidente del Comitato tecnico regionale degli appalti della Liguria, per una eventuale attività di assistenza giudiziale. Non pretendiamo il vostro cambio di opinione sul progetto milionario di Autostrade, che sarà realizzato senza gara d’appalto, ma pretendiamo un STOP dell’iter e la costituzione di un tavolo che possa discutere e fare chiarezza su ciò che oggi è davvero poco limpido agli occhi della stragrande maggioranza dei cittadini”.