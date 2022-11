Triathlon paralimpico, il genovese Giovanni Sciaccaluga convocato per i mondiali di Abu Dhabi

Genova. Il genovese Giovanni Sciaccaluga è tra i protagonisti del World Triathlon Championship finals paralimpico in programma dal 24 novembre ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti. Per l’atleta azzurro è arrivata la convocazione in vista dell’importante appuntamento internazionale.

Grande emozione e determinazione per Sciaccaluga che da circa un anno si è avvicinato alla specialità ottenendo subito risultati importanti. La squadra azzurra si sta preparando all’appuntamento mondiale con gli allenamenti di avvicinamento alla competizione in programma dal 2 al 13 novembre a Fuerteventura alle Isola Canarie in Spagna.

Per Sciaccaluga dopo gli ottimi risultati ottenuti nel nuoto, culminati con la partecipazione alla Paralimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016, il passaggio alla nuova disciplina. “Mi sono avvicinato da circa un anno e ho già preso parte a diverse gare a livello internazionale. Il triathlon mi piace molto perché unisce nuoto, corsa e bicicletta. Ora sto preparando al meglio i mondiali, vado ad Abu Dhabi senza pressioni ma con l’intento di dare il massimo e fare bene. Il grande obiettivo poi sarà quello di centrare la qualificazione per le Paralimpiadi di Parigi 2024”.