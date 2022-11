Treni, guasto sulla Genova Ventimiglia: rallentamenti e cancellazioni

Genova. Il traffico ferroviari sulla linea Genova Ventimiglia è rallentato, in direzione Genova, per un guasto ai sistemi di gestione della circolazione tra Cogoleto e Genova Voltri.

Richiesto l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario. I treni InterCity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.

Alcuni utenti segnalano anche qualche cancellazione, come il regionale per Sestri Levante. Disagi per gli utenti e i pendolari in attesa sulle banchine.