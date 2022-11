Trasporto pubblico, la Regione tranquillizza i sindacati: “Nessun allarme liquidità per le aziende”

Genova. “Le aziende di Tpl non ci segnalano problemi imminenti di liquidità. Condividiamo tuttavia le preoccupazioni dei sindacati in ordine alla necessità di adeguati finanziamenti per dare stabilità al sistema e per affrontare i maggiori costi causati dal rincaro dei carburanti e dagli strascichi derivati dai minori ricavi dovuti al Covid”. Lo dichiarano in una nota il presidente ligure Giovanni Toti e l’assessore ai Trasporti Augusto Sartori dopo l’incontro di questo pomeriggio coi rappresentanti regionali dei sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti e Faisa-Cisal per fare il punto sull’attuale situazione del Tpl in Liguria.

Un incontro che i sindacati avevano chiesto proprio per discutere della grave situazione economica e finanziaria del settore che le aziende si trovano ad affrontare a causa della pesante riduzione dei ricavi da tariffazione e dall’esponenziale aumento dei costi del gasolio e dell’energia. Del resto, dopo l’allarme lanciato dalle sigle liguri un mese fa con lo spettro della cassa integrazione, sono state le associazioni datoriali Agens, Anav e Asstra, in una nota inviata il 10 novembre al ministro Salvini, a parlare di “contesto estremamente complesso sotto il profilo economico e finanziario“, evidenziando un “prosciugamento della liquidità disponibile“. Criticità che oggi è stata smentita dalla giunta regionale.

“Per monitorare la situazione del comparto confermiamo la nostra volontà di istituire un tavolo di regia che comprenda le Province, la Città Metropolitana, i Comuni tramite l’Anci, le aziende e i sindacati – hanno concluso Toti e Sartori rispondendo alla richiesta dei sindacati di arrivare a un nuovo patto per il trasporto pubblico regionale -. È necessario, però, prima di tutto avere in mano dati concreti: per questo motivo aspettiamo di vedere come sarà strutturata la prossima legge di stabilità. L’esigenza di risorse ulteriori per il trasporto pubblico locale è uno dei due punti principali di richieste dalle Regioni al nuovo Governo”.

Le organizzazioni sindacali hanno comunque ribadito a Toti “la loro preoccupazione sulla sostenibilità, sia di breve che di medio periodo, delle aziende del trasporto pubblico locale, aggravata dalle mutate condizioni del settore conseguentemente alla pandemia ed all’emergenza energetica in corso che si sono manifestate attraverso un evidente difficoltà di bilancio ed un prosciugamento della liquidità disponibile”.

Ma visto che la Regione ha comunicato “che non vengono segnalati problemi imminenti di liquidità”, in contrasto con la nota inviata al ministro delle Infrastrutture, ecco che scatta la rivendicazione: “La comunicazione delle organizzazioni rappresentati le aziende, relativamente alla mancata erogazione della seconda tranche dell’una tantum, di cui all’accordo nazionale del 10 maggio 2022, motivata dalla mancanza dei ristori e dalle difficoltà di liquidità delle stesse, viene pertanto far mancare il suo elemento motivante”. E quindi, concludono i sindacati, “nei prossimi giorni solleciteremo tutte le aziende liguri, attraverso le nostre rappresentanze territoriali, ad erogare quanto spettante agli autoferrotranvieri“.