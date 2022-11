Traffico congestionato in porto, decine di tir in coda sul nodo di San Benigno

Genova. Nuovi problemi oggi pomeriggio per il traffico nella zona del porto di Genova. Decine di tir sono rimasti incolonnati sul nodo di San Benigno a causa dei rallentamenti ai varchi, con ripercussioni sulla viabilità urbana e sul casello di Genova Ovest. Episodi simili si erano registrati negli scorsi giorni.

“Il congestionamento è dovuto allo sbilanciamento tra import ed export e al forte aumento dei container in banchina – spiega Giuseppe Tagnochetti, coordinatore ligure di TrasportoUnito – ma in questo momento pesano soprattutto i problemi operativi interni di alcuni terminal, in particolare Psa e Bettolo”.

I mezzi pesanti si accodano al varco San Benigno, provocando code lungo l’Elicoidale. A influire sarebbe anche la tendenza di concentrare le operazioni in pochi giorni, modalità adottata dai terminal per ottimizzare le procedure. Altre aree soffrono invece le conseguenze dei cantieri per l’adeguamento della viabilità interna del porto.

“In ogni caso l’autotrasporto continua a pagare prezzi troppo elevati – commenta in conclusione Tagnochetti -. Continuiamo a subire gli effetti della catena logistica e la situazione è sempre molto grave”.