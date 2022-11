Traffico, code in autostrada sul nodo genovese e incidente sulla sopraelevata

Genova. Diverse code sul nodo autostradale e sul resto della rete autostradale ligure in questo lunedì mattina intorno all’ora di punta.

I serpentoni riguardano la A10 intorno al nodo di Genova el tratto tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto, ma anche l’uscita del casello di Genova Ovest a causa del traffico intenso a Genova Sampierdarena.

La viabilità esterna, in particolare la strada sopraelevata, “non riceve” a causa di un incidente che si è verificato verso le otto in direzione del levante. Un’auto ha sbandato ed è finita contro il guardrail. Non ci sono stati feriti gravi né altri veicoli coinvolti ma si sono formate code. Verso levante per il restringimento di carreggiata, verso ponente per i curiosi.

Sempre sulla A10, code a ponente tra Varazze e Celle Ligure in entrambe le direzioni. Il problema in questo caso sono i soliti cantieri.

Sulla A26, dalle sette ci sono code sulla Gravellona Toce in direzione Genova Voltri: tre chilometri a causa sempre dei cantieri tra Ovada e Masone e ancora un chilometro tra Masone e l’allacciamento con la A10.

Anche in A12 proseguono i cantieri verso levante: due chilometri di coda nel tratto tra Recco e Chiavari verso Livorno.

Sulla A7 coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso.