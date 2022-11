Genova. Francesco Totti è oggi a Genova dove sta girando lo spot di un van della Volkswagen. Le riprese si stanno svolgendo tra via D’Annunzio, la biblioteca Berio, alcune tipiche creuze e un noto ristorante del centro.

L’ex capitano della Roma, che tra un ciak e l’altro si è fermato a chiacchierare e firmare autografi e magliette a fan e tifosi, ha poi pranzato con la troupe e lo staff della Genova e Liguria film commission da Genio, trattoria in salita San Leonardo.

Sul set, sempre per restare in tema gastronomico, la produzione non ha mancato di far trovare un gigantesco buffet di focaccia che, dicono i videoperatori, Totti sembra aver apprezzato. “Ma non ho mangiato pasta al pesto, bensì una carbonara“, ha scherzato, uscendo dall’osteria di Salita San Leonardo.

Qualche selfie con alcuni genovesi tra i cori “un capitano, c’è solo un capitano” per il calciatore che si è ritirato ormai oltre 5 anni fa e ormai da tempo è protagonista di molti contenuti promozionali.

Francesco Totti a Genova per le riprese di uno spot

Sulle location delle riprese anche la polizia locale per gestire la sicurezza e l’eventuale presenza di folla. Non si sono comunque verificati problemi.