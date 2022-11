Toti incontra Monika Schmutz Kirgoz, l’ambasciatrice della Svizzera in Italia

Liguria. Si è svolto questa mattina, nella sede della Regione Liguria, l’incontro tra il presidente Giovanni Toti e l’ambasciatrice di Svizzera in Italia, Malta e San Marino Monika Schmutz Kirgoz.

Tra i temi principali che sono stati trattati le opportunità future di rafforzamento delle collaborazioni e degli scambi commerciali tra Liguria e Svizzera, in particolare nei settori della portualità, della logistica e delle tecnologie. Il porto ligure infatti rappresenta un vero e proprio sbocco sul mare per il paese alpino, rivelandosi un nodo strategico della sua economia, tema trattato anche nell’ultimo forum internazionale su logistica, infrastrutture e trasporto “Un Mare di Svizzera”, in cui si è parlato anche del recupero della centralità del Mediterraneo e dei suoi porti.

L’Italia è il quarto mercato di destinazione dell’export in Svizzera e il terzo fornitore, mentre la Svizzera è il quinto mercato dell’export e il decimo fornitore in Italia