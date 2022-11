Torna il libreria la nuova edizione del Morso del ramarro di Valeria Corciolani

Genova. Dal 3 novembre sarà disponibile nelle librerie e negli store online il libro in formato cartaceo Il morso del ramarro di Valeria Corciolani, AltreVoci edizioni.

Dal libro (uscito nel 2014) è stato tratto l’omonimo film, attualmente al cinema.

Un romanzo corale, nei toni del giallo e scritto con la penna inconfondibile dell’autrice chiavarese.

Tre ricchi rampolli annoiati che scelgono il furto d’appartamento per dare un guizzo d’adrenalina alle loro giornate vuote. Un professore raffinato e burbero, un farmacista latin lover, un capitano in pensione e un vispo pescatore decisi a portare a termine la loro impresa in barba all’età. Una badante peruviana che non sa più quale sia la sua casa. Un giovane medico del pronto soccorso impegnato nella soluzione di un inquietante mistero. Una mamma single alle prese con ex marito fedifrago, suocera complice, zia anziana, nuovi amori, figlia adolescente e due gemellini terribili. Persone diverse, ma con una cosa, anzi un luogo, in comune: la palazzina liberty in cui vivono, in una cittadina di mare. Lì prendono vita e si intrecciano le loro storie, i personaggi si annodano, i sentimenti si chiariscono e ci accompagnano con gustosa ironia alla soluzione dell’enigma. Che era partito da un semplice ciondolo. A forma di ramarro.

Le indagini prendono il via dopo il furto ai danni di un anziano. Una banda misteriosa dovrà fare i conti con quattro insospettabili detective e un’antica maledizione.

Valeria Corciolani è nata e vive a Chiavari. Laureata all’Accademia di Belle arti di Genova, è scrittrice e illustratrice. All’inizio della sua carriera di scrittrice, nel 2010 pubblica Lacrime di coccodrillo, seguito da Il morso del ramarro, finalista al Premio internazionale Città di Como 2015, e La mossa della cernia. Con Acqua passata inaugura la serie della colf e l’ispettore per Amazon Publishing. Suoi racconti sono presenti in varie antologie, fra cui Taglia e cuci ne “Il Ponte” per Il Canneto, Cose d'(a)mare e Fra il dire e il mare per la Guida Liguria di Repubblica e la favola Mai perdere la testa, scritta e illustrata per Grappolo di Libri. Con l’arte e con l’inganno e Di rosso e di luce danno il via per Nero Rizzoli a una nuova serie legata al mondo dell’arte. È stata premiata “Giallista dell’anno” in occasione di GiallOrmea 2022. Da questo libro nel 2022 è stato tratto il film omonimo.