Sampdoria, piove sul bagnato a Torino: sconfitta 2-0 e senza idee

TORINO 2 (29′ Radonjic, 58′ Vlasic) vs SAMPDORIA 0

La serata si conclude con la contestazione dei tifosi sampdoriani verso la squadra, andata sotto il settore ospiti al termine dell’incontro. “Tirate fuori i ..” canta a squarciagola il popolo doriano. Sabato in casa contro il Lecce sarà una gara fondamentale sotto ogni punto di vista: alla Sampdoria servono i tre punti e un altro tipo di prestazione per tirarsi fuori dai guai, trovandosi momentaneamente al penultimo posto e con il morale sotto i piedi.

90’+3′ Finisce qui! Il Torino batte una Sampdoria povera d’idea e che rimane a quota 6 al penultimo posto in classifica, in attesa della gara del Verona contro la Juventus.

90’+1′ Sostituzione per il Toro: esce tra gli applausi Vlasic, al suo posto il giovane Ilkhan.

90′ Tre minuti è il recupero segnalato sulla lavagna luminosa del quarto uomo.

88′ Gabbiadini spara alto su un buon suggerimento di Augello. Dalla calma precedente, Juric torna a muoversi in panchina.

87′ Juric rileva Radonjic per Seck, applausi dei sostenitore granata per l’autore del gol.

85′ Samp che per la prima volta in questa partita sta cercando di spingere alla ricerca del gol. Cantano i tifosi blucerchiati, il risultato per loro è di secondo piano rispetto alla loro fede,

82′ Doppio cambio tra le fila blucerchiate, rispettivamente a centrocampo e in difesa: fuori Rincon e Amione per Villar e Murru.

80′ Per cattiveria non si intende commettere fallo, ma Colley lo fa e viene ammonito: era diffidato e salterà lo scontro salvezza casalingo contro il Leccce.

79′ Zima stacca di testa da corner, Audero però blocca agevolmente. Manca ancora cattiveria nella Samp.

78′ Rimane a terra Montevago dopo un contrasto in area con Buongiorno. Nessun segnale dal VAR, è tutto regolare.

76′ Il migliore in campo della Samp finora? Il gruppo di tifosi nel settore ospiti, che sta continuando a cantare per incitare la propria squadra in questo ultimo quarto d’ora: serve una scintilla per riaprire l’incontro.

72′ Dopo una buona azione Augello cerca il cross in area di rigore dalla sinistra, ma il risultato è una telefonata a Milinkovic-Savic.

69′ Fuori Murillo, anche lui insufficiente, e dentro Ferrari. Ora la Samp si schiera con tre attaccanti, ovvero Caputo, Montevago e il neo entrato Gabbiadini.

67′ Arrivano, infatti, due sostituzioni in casa Samp: entrano Gabbiadini e Verre per Djuricic e Yepes, due dei giocatori più in difficoltà.

64′ Vlasic sta seminando il panico tra la difesa blucerchiata, che però appare veramente in difficoltà come tutte le zone di campo blucerchiate: servono dei cambi per provare quantomeno a far uscire un poco di carattere, come sta predicando Rincon dopo aver allontanato un pallone pericoloso.

58′ Il raddoppio del Torino con Vlasic! Una fotocopia del primo gol che vede il giocatore granata trovarsi il pallone con le spalle alla porta e, senza abbastanza pressione, si gira troppo facilmente. Intanto Stankovic viene allontanato dalla panchina dopo un’accesa protesta. Va anche Juric a calmare il collega.

57′ Vlasic si libera benissimo sulla sinistra ed entra in area, andando poi a mettere in mezzo un bel pallone per Radojinc: controllo e tiro, Audero blocca.

52′ Bereszynski recupera un bel pallone a centrocampo ma, invece di servire in profondità Caputo lanciato in porta, si rifugia a destra da Montevago: scelta sbagliata e azione rallentata.

51′ Yepes interviene duro su Ricci a centrocampo e si prende il giallo.

49′ Ancora Montevago, stavolta con il destro al volo sul cross di Rincon: conclusione a lato, ma è l’unico giocatore blucerchiato che finora si è reso pericoloso.

48′ Stesso copione del primo tempo: Augello corre e serve in mezzo un pallone per Montevago, ma la sua conclusione di testa esce debolmente sul fondo. Si fa sentire nuovamente Stankovic, che chiede una reazione ai suoi.

Fischia Massa, riparte il secondo tempo.

Non ci saranno sostituzioni alla ripresa, ma ciò che serve cambiare alla Sampdoria è l’atteggiamento, una nota di merito che ha avuto nella prima parte della gara. Una cattiveria agonistica che deve trovare una continuità per poter raggiungere risultati, osando e cercando la profondità per fare male alla squadra di Juric.

Secondo tempo

46’+1′ Massa fischia due volte: il Torino conduce 1-0 su una Sampdoria poco lucida.

45′ Ci sarà ancora un minuto da giocare.

40′ Montevago si trova la sfera tra i due centrali dopo un cross dalla destra e prova a colpire di testa: conclusione troppo debole e centrale per impensierire Milinkovic-Savic.

39′ Augello sbaglia un semplice stop e regala una rimessa laterale al Torino. Squadra che sembra poco lucida, in attesa di un intervallo nel quale Stankovic dovrà scuoterla.

36′ C’è poco movimento senza palla per poter impensierire la squadra di Juric, che non è che stia facendo molto di più della Samp. Serve più ordine e più dinamismo per trovare l’uomo libero.

33′ Djuricic riesce a trovarsi lo spazio per la conclusione da fuori: pallone largo ma non di molto.

30′ Sampdoria richiamata da Stankovic anche prima del gol subito: atteggiamento compassato e senza scintille, anche da parte dei singoli, quindi andando in calando dall’inizio gara più dinamico.

29′ Gol del Torino! Vlasic avanza verso la porta ed entra in area di rigore. Rincon prova a fermarlo ma la sfera carambola tra i piedi del serbo che calcia in porta superando Audero: è 1-0 granata.

23′ Prima squillo della partita! Radonjic si libera sulla sinistra della marcatura di Murillo e calcia in porta: buon riflesso di Audero, calcio d’angolo.

20′ Schuurs effettua una sua solita cavalcata dalla difesa e Amione è costretto ad intervenire fallosamente: giallo per il calciatore blucerchiato. L’olandese non riesce a proseguire che, cadendo, si fa male alla spalla. Al suo posto entra Buongiorno.

16′ Avvio scarno di occasioni da gol: nel momento degli ultimi passaggi, entrambe le squadra mancano di precisione, quindi incentrando il gioco nella metà campo ma senza alcun brivido creato.

10′ In questi primi dieci minuti di gioco si sta vedendo un Torino decisamente attendista, mentre la Samp ha deciso di pressare sin da subito per provare a trovare spazi.

7′ Ricci trattiene Djuricic e viene ammonito. Buona disposizione in campo finora della squadra di Stankovic.

2′ Si va subito notare il lavoro di Montevago affianco a Caputo: il suo compito è far salire sa squadra e addomesticare al meglio la sfera di gioco.

Padroni di casa con la classica divisa granata, mentre il Doria scenderà in campo con la divisa da trasferta (gialla con la banda centrale blucerchiata). Fischia Massa: inizia Torino-Sampdoria!

Primo tempo

Formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Vojvoda; Radonjic, Miranchuk; Vlasic. A disposizione: Berisha, Adopo, Bayeye, Buongiorno, Djidji, Fiorenza, Garbett, Iikhan, Karamoh, Lazaro, Sanabria, Seck. Allenatore: Juric.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Murillo, Colley, Amione; Bereszynski, Yepes, Rincon, Augello; Djuricic; Montevago, Caputo. A disposizione: Contini, Ferrari, Gabbiadini, Malagrida, Murru, Quagliarella, Tantalocchi, Trimboli, Verre, Viera, Villar. Allenatore: Stankovic

Arbitro: Massa. Assistenti: Alassio-Severino. Quarto ufficiale: Pezzuto. VAR: Abbattista. AVAR: Di Paolo.

L’importanza del carattere

Il Torino di Ivan Juric è una delle formazioni di metà classifica più insidiose del campionato di Serie A: azioni veloci, tanto dinamismo e cattiveria agonistica, oggi ancor di più per riscattarsi dalla sconfitta subita a Bologna. Per gli uomini di Stankovic, adesso a -4 dalla zona salvezza, si tratta di una vera e propria prova di forza, quantomeno per tentare di portarsi via punti preziosi dallo Stadio Olimpico Grande Torino. Per questo servirà avere attenzione ad ogni minimo dettaglio, siccome risulterà importante arrivare alla sosta con un bottino più alto possibile e, proprio sabato pomeriggio, sarà tempo di tuffarsi nella sfida salvezza contro un Lecce che ha appena battuta 2-1 l’Atalanta di Gianpiero Gasperini.