Thebadguyde: su TikTok spopola la guida turistica che racconta Genova divertendo

Genova. In tanti lo conoscono sui social come Mike the meme, ma quell’identità ormai appartiene al passato. Il genovese Michele Lorefice, 32 anni, scrittore, portiere di notte in un hotel, laureato in filosofia, gestore di pagine Facebook umoristiche di grande successo, ha condensato in un nuovo profilo la sua capacità di guida ambientale escursionistica abilitata insieme a un modo di fare divulgazione rapido, divertente, immediato.

Ecco Thebadguyde, che su TikTok (ma anche su Instagram) ha iniziato da circa un mese a macinare visualizzazioni e condivisioni (ha già 3088 follower e 29.6oo mi piace): mini clip video che mescolano informazioni sulla Genova meno nota con una narrazione senza troppi fronzoli e che fa sorridere. Un filone a parte, ma inevitabilmente apprezzatissimo, quello del “cess advisor” ossia una valutazione dei bagni pubblici non solo a Genova, ma anche in altre città.

“Secondo me Genova è molto bella e per tanti anni è stata trascurata − racconta Lorefice a genova24 − diciamo che la promozione ha iniziato forse ora a ingranare. Lavoro in albergo da 12 anni e la maggioranza dei turisti resta 2 giorni, eppure la città è estesa e offre tantissimo”.

Già pubblicate le clip sui parchi di Nervi, sugli impianti verticali (funicolare, ascensore Principe-Dogali), sul trekking nell’immediato entroterra.

“Non sopporto i metodi tradizionali di far divulgazione − confessa Thebadguyde − basta dire le cose in modo giusto, ma il modo è fondamentale per catturare molto di più l’attenzione, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni stanno cambiando”. Rispetto a Youtube o a un documentario in cui si raccontano tante cose, su TikTok occorre essere abili a focalizzarsi su un singolo elemento e sviscerarlo in modo breve.

Il nuovo account rappresenta una svolta social per Lorefice: “Sono stato fondatore di pagine umoristiche molto chiacchierate, tra cui Sesso, droga e pastorizia, inoltre è appena uscito il libro che ho scritto per la pagina Non sono bello ma spaccio, tuttavia TikTok rappresenta un po’ un voltare pagina, per me. Anche l’account Mikethememe, 41 mila follower su Instagram, non lo curavo più da tempo”.

Nel prossimo futuro Thebadguyde porterà i suoi turisti virtuali al cimitero di Staglieno: “Intendo fare anche clip sulle singole sculture”, annuncia.

Un consiglio turistico per i non genovesi? “Sicuramente se si tratta di persone che amano camminare l’anello dei forti centrali di Genova: Castellaccio, Sperone, Diamante e Puin, prendendo la funicolare. Spero che le strutture dei forti Sperone e Diamante, per esempio, vengano in qualche modo recuperate e rese agibili. Se il Comune investe sulla funivia e non si occupa della ristrutturazione dei forti sarebbe un controsenso”.