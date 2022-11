Tesine ed esami copiati alla facoltà di Economia: il processo contro 26 studenti e un insegnante si terrà tra due anni

Genova. Si terrà tra due anni, il processo contro i 26 studenti accusati di aver copiato grazie a un prof di liceo, esami e tesine alla facoltà di Economia. Il sostituto procuratore Francesco Cardona Albini ha disposto l’archiviazione per tre studenti ma il numero dei ‘copioni’, in buona parte rampolli di buone famiglie genovesi, resta molto alto.

Il reato contestato ai ragazzi è quello previsto da una vecchia legge del 1925 sulla “falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche”.

Ad essere indagati l’allora insegnante delle superiori all’Eugenio Montale e oggi dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Pra’, Luca Goggi, e 26 studenti. Secondo quanto ricostruito dalla procura e dalla finanza l’insegnante da casa sua suggeriva via WhatsApp alcune risposte d’esame agli studenti. In più, scriveva loro le tesine alla fine del ciclo triennale. I finanzieri avevano trovato il professore a casa sua, cellulare in mano, mentre suggeriva ai propri ragazzi le risposte degli esami. Fra questi Ragioneria, Statistica, Economia della Mobilità Urbana, Politica Economica e Finanziaria. Nel frattempo un militare si era “infiltrato” in una sessione d’esame, e aveva avuto la conferma di come stavano andando davvero le cose. Gli episodi contestati sono avvenuti fra il 2018 e il 2019: sempre secondo gli inquirenti, ogni ora dedicata alla scrittura delle tesi costava 35 euro.

A difendere gli studenti ci sono fra gli altri Lorenza Rosso, Nicola Scodnik, Maurizio Tonnarelli, Ernesto Monteverde, Massimo Boggio, Andrea Vernazza ma visto che il processo comincerà tra due anni – l’udienza è stata fissata davanti al giudice Massimo Deplano il 6 ottobre 2024, quasi certamente il reato finirà quasi certamente prescritto