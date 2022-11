Tenta di rapinare una donna colpendola ripetutamente, ma arriva la polizia: arrestato

Genova. La polizia di Stato di Genova ha arrestato un ventenne per il reato di tentata rapina ieri sera in via di Francia alle 20,50.

Durante il consueto servizio di controllo del territorio, l’attenzione della volante del commissariato Prè è stata richiamata dalle grida di una donna che ripetutamente urlava “Ridammela”.

Accorsi sul luogo, i poliziotti hanno trovato una donna in lacrime e un soggetto in fuga che aveva appena tentato di rapinarla della borsa. Costui, raggiunta la donna alle spalle, l’ha colpita con un forte pugno sul collo per impossessarsi della borsa. E davanti alla sua resistenza l’ha anche colpita con un forte calcio alla caviglia, per poi scappare vedendo l’arrivo della polizia. Il ventenne è stato immediatamente raggiunto e bloccato dai poliziotti e accompagnato in Questura.

Questa mattina è processato con rito direttissimo.