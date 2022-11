Tenta di impiccarsi in carcere a Pontedecimo e aggredisce le poliziotte che l’hanno salvata

Genova. Ieri, intorno alle 13 una detenuta con fine pena 2023 per reati di furto e spaccio e con problemi psichiatrici, ha tentato di togliersi la vita impiccandosi. Salvata dalla polizia penitenziaria, ha aggredito le tre agenti in servizio nel carcere di Pontedecimo prima lanciando un piatto in faccia poi addirittura strattonando e afferrando per il collo le altre due poliziotte accorse.

A comunicarlo è il segretario regionale della Uil Pa Polizia Penitenziaria Fabio Pagani.

“Le poliziotte aggredite, data la gravità delle lesioni subite, sono dovuto ricorrere alle cure presso il pronto soccorso cittadino con prognosi rispettivamente di 7 e 4 giorni. Eppure al dipartimento di amministrazione penitenziaria evidentemente sottovalutano il problema o ritengono che tra i compiti istituzionali della polizia penitenziaria siano comprese anche le violenze e le aggressioni da parte dei detenuti”.

Pagani rivolge un appello al ministro della Giustizia affinché convochi un tavolo di monitoraggio utile a individuare soluzioni percorribili. “Uno Stato che si rispetta non può permettere che i loro rappresentanti siano maltrattati impunemente in questa maniera”, afferma.