Tennistavolo, in Serie A Genova Cervino manca ancora l’appuntamento con la vittoria

Liguria. Fine settimana scorso dedicato ai campionati a squadre, che hanno visto gran parte delle formazioni liguri impegnate. Vediamo come sono andate nei campionati di ambito nazionale.

Nella massima categoria, seconda sconfitta per il Tennistavolo Genova Cervino. Dopo aver ceduto 4-1 al Tennistavolo Norbello, è stato battuto a domicilio con identico punteggio dal Top Spin Messina. Entrambi i punti della formazione genovese sono stati firmati da Tommaso Maria Giovannetti; appuntamento con la prima vittoria stagionale in Serie A1 rinviato per Enrico Puppo, Matteo Gualdi, Andrea Puppo.

In Serie B1 non si sblocca il Villaggio Sport Chiavari (Imre Bogadi 2, Andrea Pacileo 1, Alessandro Costa) che si è arreso 5-3 al Reggio Emilia Ferval. Terza sconfitta in tre gare anche per il TT Club La Spezia (Andrea Sciuti, Francesco Di Monda, Raffaele Mazziotta), in Serie B2, battuto 5-0 dal Gruppo Giovanile San Michele; ferma per riposo la Luigi Rum Compagnia Unica.

Secondo concentramento in Serie B femminile, svoltosi a Novara. Doppio successo per il Don Bosco Varazze Darian, che si è imposto per 4-1 sul Regaldi Novara e per 4-2 sull’A4 Verzuolo Benebanca. Quattro i punti realizzati da Marina Niguez Garcia, due ciascuno da Lavinia Cerruti e Maja Cuturilo. Varazzine al terzo posto a quota 5 in una classifica che vede in vetta l’Athletic Club con 7 punti, grazie ai successi per 4-0 sul Tennistavolo Novara e 4-1 sulla Regaldi Novara. Vittorie frutto di quattro punti ottenuti da Zoya Suprunova e due a testa da Sonia Collia e Joanna Marie Mirisola.

Ancora in cerca della prima vittoria l’Arma di Taggia, sconfitta 4-1 prima dall’Enjoy e poi dal Tennis Tavolo Torino nel concentramento disputato nel capoluogo piemontese. I due successi di Maya Pino hanno reso meno amara la trasferta.

In Serie C1 continua la corsa a punteggio pieno del Victoria (Alessandro Biddau 2, Federico Bottaro 2, Davide Funaro 1). Il quarto risultato positivo in altrettanti incontri è arrivato con il 5 a 1 nella palestra del Don Bosco Varazze Autoscuola Moderna (Nicola Castellano). Ancora una sconfitta per il Toirano (Andrea Bottaro 1), battuto tra le mura amiche dall’A4 Verzuolo Avis.