Tennis, semifinali playoff Scudetto: domenica il Park riceve Sinalunga

Genova. Sarà il TC Sinalunga l’avversario del Park Tennis Genova nelle semifinali del campionato di serie A1 a squadre. La partita d’andata si giocherà domenica prossima sui campi di via Zara, il ritorno 7 giorni dopo sulla terra toscana. Tredici i punti ottenuti dal TC Sinalunga nel girone 3 vinto con ampio margine su TC Parioli, TC Crema e Canottieri Casale. Un ingresso tra le prime 4 potenze d’Italia ottenuto con un turno d’anticipo. Da ricordare, in casa Park, le 4 vittorie e i 2 pareggi nel girone 1 contro Vela Messina, TC Sassuolo e TC Prato.

“Il nostro obiettivo è vincere lo Scudetto e, quindi, rispettiamo tutto le nostre avversarie senza aver paura di nessuna. Sappiamo di dover fare i conti ora con le più forti – afferma il capitano Tommaso Sanna – Sinalunga è una squadra molto tosta, con numero 1 straniero che è 150 al mondo, un numero 2 vivaio che è giovane speranza italiana e poi altri elementi interessanti. Una squadra compatta. Noi speriamo di sfruttare il fattore campo all’andata per portarci subito in vantaggio e trarre beneficio in vista della partita di ritorno”.

Ultima sfida in A2 Femminile per le ragazze di Giorgia Buchanan con la speranza di approdare ai playoff. Appuntamento a Padova per i 3 punti, con un occhio anche all’esito di Prato-Catania.